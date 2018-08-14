Çaycuma yaz Kur’an Kursu turnuvası ödülleri sahiplerini buldu

Çaycuma İlçe Müftülüğünün, Çaycuma Arena kapalı spor sahasında düzenlemiş olduğu yaz Kur’an Kursları futbol turnuvası finali gerçekleşti. Yaz Kur’an Kursları arasında düzenlenen Futbol ve Voleybol turnuvaları bu hafta sona erdi. 4 grup arasında yapılan turnuvada 32 maç yapıldı. Centilmence geçen maçta Filyos Beldesi 1’nci gelirken, Saltukova Merkez Camii 2’nci, Geriş köyü camii 3’üncü ve Pehlivanlar Siteler Camii 4’üncü oldu. Voleybol turnuvasının şampiyonu ise Pehlivanlar Kursu oldu. Kazananlara kupa ve madalyaları verildi. Ödül törenine katılanlar arasında Çaycuma Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü Satılmış Çelik, Çaycuma İl Özel İdare Müdürü Harun Melemez, Çaycuma Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Şendoğan Kaya, çok sayıda din gönüllüsü ile Yaz Kur’an Kursu öğrencileri ve velileri katıldı.

İlçe Müftülük görevlileri; "Turnuvaya katılan ve dostça, kardeşçe, centilmence mücadele eden tüm takımlarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Şampiyonlarımızı ve dereceye giren takımlarımızı tebrik ediyoruz.

Kendilerine başarılar diledik ve kupalarını verdik. Milli takıma kadar yükselmelerini temenni ediyoruz " dedi.