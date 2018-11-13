Çaycuma'da 14 kursiyer arıcılık kursunu tamamladı

Zonguldak İŞKUR İl Müdürlüğü ile Çaycuma Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ortaklığında 01-13 Kasım tarihleri arasında Çaycuma İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü toplantı salonunda çiftçi eğitim ve yayım programları kapsamında, daha çok gençleri hedef alan istihdama yönelik arıcılık kursu düzenlendi. 14 kursiyerin katıldığı kursta teorik eğitimin yanında arı kovanları ve diğer malzemelerinin de tanıtıldığı uygulamalı eğitim verildi. Kurs yapılan sınav ile sona erdi. İlçe Tarım ve Orman Müdürü Coşkun Ulutaş kurs hakkında bilgi vererek, “Kursiyerlerimize temel eğitimi ve arıcılığı sevdirmeyi , arıcılıktan kazanç elde edilebileceği bilincinin oluşmasını amaçladık. Kursun verimli ve faydalı geçtiğine inanıyoruz. Bu inancımızı kursiyerlerden aldığımız olumlu tepkiler de pekiştiriyor. Ayrıca Genç Çiftçi hibe projesi ile arılı kovan ve arıcılık malzemeleri alma hakkı kazananların da kursiyer olması kursun önemini artırmıştır. Kursumuza destek sağlayan kurumlara da ayrıca teşekkür ediyorum" dedi.