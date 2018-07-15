"15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" sabah saatlerinde Şehit Kerim Keçeci, Gökhan Kurak ve Sacit Olcay Kabaklıoğlu’nun mezarlık ziyaretleri ile başladı. Çaycuma Kaymakamı Serkan Keçeli, Çaycuma İlçe Jandarma Komutanı Kdm. Başçavuş Ruhi Çevik, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Baş, İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Kılıç, İlçe Müftüsü Mahmut Rauf Arcaklıoğlu, Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürü Coşkun Ulutaş, Ticaret Sanayi Odası (TSO) Başkan Yardımcısı Serhat Dereli, AK Parti Zonguldak Milletvekili Ahmet Çolakoğlu, AK Parti Zonguldak İl Başkanı Zeki Tosun, AK Parti İlçe Başkanı Veysel Karani Doğancı, daire amirleri ve sivil toplum örgütü temsilcileri de katıldı.

Şehit düşenlerin kabirleri ziyaret edildikten sonra öğle namazını müteakip Çaycuma Merkez yeni camiinde Kur’an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif okunarak, çeşitli ikramlar da bulunuldu. Akabinde 15 Temmuz konulu fotoğraf sergisi öğretmenler evi önünde gerçekleşti. Daha sonra Karalar mahallesinde ki 15 Temmuz Şehitleri Hatıra Ormanı’nda fidan dikimi gerçekleşti.

"Dünya tarihinde ilk defa darbecilere darbe yapmayı başarabildi bu millet"

Kaymakam Keçeli; "Güzel vatanımızda, güzel miras olarak, güzel ağaçlar da bırakmak çok değerli. Hele bu ağaçlar şehitlerimizin hatırasına olursa çok daha anlamlı oluyor. 3 yıl önce buraya yakın yerde 18 Mart Şehitler gününde Hatıra ormanı oluşturmuştuk. Geçen yılda 15 Temmuz Şehitler hatıra ormanını oluşturduk. 15 Temmuz’da bu millet çok büyük bir kahramanlık örneği sergiledi. Demokrasisine, milletine, ülkesine, cumhuriyetine kasteden hainlere karşı bir olarak, omuz omuza karşı koydu ve belki de dünya tarihinde ilk defa darbecilere darbe yapmayı başarabildi bu millet. Bu vesile ile 15 Temmuz Şehitlerimizi ve tüm şehitlerimizi rahmet ,minnet ve şükranla anıyorum. Allah o kara geceyi bize tekrar yaşatmasın. Ama öyle niyetlenen olursa da bu milletin dik duruşu her zaman onların karşısında olacaktır. Diktiğimiz ağaçların inşallah hepsinin tutması dileğiyle, yıllar sonra burada yemyeşil bir orman oluşmasını diliyorum" diyerek hep birlikte İlçe Müftüsü Arcaklıoğlu’nun yaptığı duaların ardından fidan dikimi sona erdi.