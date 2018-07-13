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13 Temmuz 2018 17:33

Çaycuma’da 15 Temmuz ziyaretleri

Zonguldak’ın Çaycuma İlçesi’nde 15 Temmuz Gazileri ziyaret edildi.

Çaycuma’da 15 Temmuz ziyaretleri

13 Temmuz 2018 17:33


Çaycuma Kaymakamı Serkan Keçeli önderliğinde, Çaycuma Belediye Başkan Vekili Cengiz Gökçe, İlçe Jandarma Komutan Vekili Kıdemli Başçavuş Ruhi Çevik, İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Kılıç, İlçe Müftüsü Mahmut Rauf Arcaklıoğlu ve Çaycuma Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdür Vekili Mücahit Öncü Tuna’dan oluşan protokol, Temmuz gazileri Pehlivanlar Mahallesi’nde oturan Ramazan Çil, Kerimler Köyü’nde yaşayan Tuncay Arslan ve Koramanlar Köyü’nde yaşayan Vedat Özer’i ziyaret ettiler.


İlçe Müftüsü Mahmut Rauf Arcaklıoğlu, 15 Temmuz ve tüm şehitler için Kur’an-ı Kerim okuyarak, dualar edildi. Ziyarette, protokol üyeleri gazilerle sohbet etti.




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