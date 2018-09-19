Çaycuma'da 19 Eylül Gaziler Günü kutlandı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü etkinliği düzenlendi.

Sabah Atatürk heykelinin önünde buluşan protokol de Çaycuma Kaymakamı Serkan Keçeli, Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Baş ve şube müdürleri, İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Başçavuş Murat Balkaş, İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Kılıç, İlçe Askerlik Şubesi Başkanı Astteğmen Mükerrem Yusufoğlu, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve daire amirleri katıldı. Atatürk heykelinin önüne çelenk koyma töreni ile başlayan etkinlikte saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Gazi Muhittin Demirsoy tarafından gaziler adına konuşma yaptı. Gazi Demirsoy; "Tarih boyunca hür ve bağımsız yaşamış Türk milleti işgal ve esarete alışık olmayan asil büyük bir milletin bu uğurda kendini çepeçevre sarmış düşmanlara karşı, zaferden zafere atlamış , Anadolu'da savaşa girerek ve bu savaşta alnını akıyla çıkmıştır. Gazilerin devlet ve millet nezdindeki önemini Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman Türk ordusu; sizin kahramanlıkla kazanılan büyük zaferin, millet tarafından büyük takdimine delalet eden bu ünvan ve rütbeye ancak sizi izafet eden bütün askerlik hayatımın en büyük iftiharı olarak taşıyacağım diyerek anlatmaktadır. Öyle ki milli bağımsızlığımızı, vatanın milleti ile bölünmez bütünlüğünü muhafaza etmek maksadıyla vatanımızın her karış toprağına kanlarını akıtan, Türk tarihine altın sayfalar yazdıran gazilerimizin, can veren şehitlerimizin hatıralarını yüceltmek, onlara minnet şükran duygularımızı ifade etmek milletimizin en büyük görevidir" diyerek sözlerine son verdi.

Öğrenciler günün anlam ve önemini belirten şiirler okudu. Akabinde Çaycuma Öğretmenevi önünde çeşitli ikramlarda bulunarak, sohbet edildi. Çaycuma Kaymakamı Serkan Keçeli günün anısına yaptığı konuşmada; "Bugün gazilerimizin günü, onların varlığı ile anlam kazanıyor. Gazilerimiz bu toprakları bize vatan kalmasını sağlayan ve vatan olarak kalmasında şehitlerimizle birlikte şehadet niyetiyle yola çıkıp gazilik şerefiyle şereflendiren gazilerimizin 19 Eylül gaziler gününü en kalbi duygularımla kutluyorum. Gazilerimiz, şehitlerimiz olmasa bu ülke ne bize kalırdı, ne bu ülkede huzur içinde yaşardık. Şuan yine ülkemizin dört bir tarafında ve hatta topraklarımızın, sınırlarımızın dışında gazilik ve şehitlik mertebesine ulaşmak için canla başla vatan savunmasında görev yapan emniyet güçlerimize, jandarmamıza, askerlerimize Allah yardımcısı olsun, hayırlı görevler nasip etsin. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere ebediyete intikal eden tüm şehitlerimizi ve tüm gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Hayatta olan gazilerimizin de devletin baş tacı olduğunu , güzel yerlere sahip olduğunu bir kez daha ifade ediyorum" diyerek İlçe Müftüsü tarafından dualar edildi.

Gelen gazilere ve yakınlarına Kaymakam Keçeli ve Belediye Başkanı Kantarcı tarafından hediyeler dağıtıldı. Topluca hatıra fotoğrafı çekildikten sonra program sona erdi.