Çaycuma’da 198 düve dağıtıldı

30 bin TL hibe desteği projesine başvuru yapan 33 genç çiftçiye 6’şar adet olmak üzere toplam 198 düve dağıtıldı.

Çaycuma’da proje kapsamında 6 düve alan çiftçilerle birlikte Çaycuma İlçe Kaymakamı Serkan Keçeli, Zonguldak İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Cemalettin Çıtaklı, Çaycuma İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Coşkun Ulutaş, Çaycuma Ziraat Odası Başkanı Rıza Çapkın, Kırsal Kalkınma Şube Müdürü Bilgeson Yılmaz, Zonguldak Süt ve Damızlık Birliği Başkanı Murat Çarşanbalı, Çaycuma Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Şendoğan Kaya, AK Parti Milletvekili Aday Adayı Ahmet Çolakoğlu, AK Parti İlçe Başkanı Veysel Karani Doğancı, Muhtarlar Derneği Başkanı Ekrem Çelen katıldı.

Zonguldak İl Tarım ve Hayvancılık Müdürü Cemalettin Çataklı; "Sığırların yaklaşık yüzde 35’i Çaycuma’da dağıtılıyor. Bu Çaycuma’nın potansiyelinden kaynaklıdır. Yine Çaycuma’mız da Seracılık OSB’miz var. İnşallah faaliyete geçecek. 530 dönüm alanda Kaymakamımızın yoğun gayretleri ile bu projemizde hayata geçmiş olacak. Mandacılık projesini hayata geçirdik. İnşallah önümüzdeki dönemde 800 mandayı bulup, bütün Zonguldak’ı faydalandırıp çiftçilerimiz, manda sahiplerimiz hayvan başına hibe için 850 TL para almış olacaklardır. Yine bu sene ’yem bitkileri’ projesi hayvancılığın olmazsa olmazıdır. Valimiz Ahmet Çınar sayesinde Zonguldak tarihinde ilk defa "yem bitkisi " talep edipte alamayan hiç bir çiftçi olmadı. Bu konuda kesenin ağzını açan Sayın Valimize tekrar teşekkür ediyorum. Bütün Çaycumamızı çalışmalarından ötürü tebrik ediyorum ve Çaycuma’ya hizmetlerimize devam edeceğiz” ifadelerine yer verdi.

"Tarım ve Hayvancılık yapmak bu ülkede 10 en kutsal vazifelerden birisidir"

Çaycuma Kaymakamı Serkan Keçeli; "İlçemize büyük baş hayvanı kazandırmış olmanın, ilçemize devlet olarak sunulmasının mutluluğunu yaşıyoruz. Biliyorsunuz genç çiftçi bir kaç yıldır devam eden, devletimizin önemli politikalarından, araçlarından biri haline geldi. Tarım ve hayvancılık aslında ekonominin en temel kaynaklarından bir tanesidir. Ne yazık ki geçmişi tarıma ve hayvancılığa çok önem veren bir ülkeyken, biz O insanımızı sanki gelişmenin kaynağı köyden, üretimden uzaklaşmak zannediyoruz. Asgari ücretle bir fabrikada çalışıyor olmak, tarım ve hayvancılıktan daha keyifli bir şeymiş gibi bir algıya kavuşuyoruz. Biz üretim yapmaktan kesinlikle vazgeçmememiz lazım. Ekonomimizin temeli üretimdir. Yapacağımız üretim sadece kendimize değil ülkemizin ekonomisine ve gelişmesine de çok önemli katkılar sağlayacaktır. Ben bu vesile ile tarım ve hayvancılıkla uğraşan üreticilerimizi tek tek tebrik ediyorum. Hepsinin ülkenin ekonomisine gelişmesinde katkısı olduğunu düşünüyorum. Zonguldak’ta tarım deyince hayvancılık deyince Allah’a çok şükür ki ilçemiz anılıyor, akla geliniyor. İlçemizde Tarım Yüksekokulu açıldı. Nebioğlu Beldemiz de Tarım Lisemiz açıldı. Tarımla ilgili Seracılık OSB Bölgemizin son aşamasına gelindi. Artık her geçen yıl, biz tarımda ve hayvancılıkta daha ileriye, yükseğe gitme aşamasındayız. Ben bu konuda emek veren teknik elemanlarımıza, sivil toplum kuruluşlarımıza, ziraat odamıza, birliklerimize ve en başta çalışan çiftçilerimize, üreticimize teşekkür ediyorum. Onlar var olsunlar, Allah razı olsun diyorum ve çiftçilerimizin yaptığı üretimin kesinlikle küçümsenmemesini istiyorum” ifadelerine yer verdi.

Çaycuma Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürü Coşkun Ulutaş, Tarım Bakanlığınca yürütülen Kırsal Kalkınma Yatırımları Destekleme Programı kapsamında Çaycuma’da 2016 yılında 30 tane olan, bu sene 33 tane ve 2018 yılında 36 tane sığır bulacağını söyledi. Ulutaş; "2017 yılının hak sahiplerine dağıtımı biraz gerçekleştireceğiz. Bunlardan bir tane plastik sera kurduk, bir tane çilek bahçesi düzenledik, arıcılık, koyunculuk ve ahırlarıyla yapılan tesisli sığırcılık var. Diğeri de 6’şar adet sığır projemiz, 2018 yılında bu projemiz devam edecek. Başvurularımız tamamlandı. Şuan değerlendirme aşamasında. Daha sonra ilan edilecek. Değerlendirme il bazlı oluyor. Çaycuma’ya 56 ünite, genç çiftçi projesi gelecek. 2018 bunların içinde süt sağıcılığı, mandacılık, arıcılık, seracılık(örtü altı), koyunculuk bunlarda hak sahipleri belirlenince dağıtım yapacağız. Bu şekilde ilçemizin hayvancılığına büyük katkı sağlamış olduğumuza inanıyorum. Firma yetkilisiyle yaptığım görüşmede öğrendim ki en çok sığır alan ilçe Çaycuma’ymış ve bundan da çok mutlu oldum" dedi.