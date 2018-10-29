Çaycuma'da 29 Ekim coşkusu

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesi'nde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuluyla kutlandı.

Sabah saatlerinde Kaymakamlık makamında Kaymakam Serkan Keçeli, Belediye Başkanı Bülent Kantarcı ve Garnizon Komutanı Asteğmen Mükerrem Yusufoğlu bayram tebriklerini kabul etti. Akabinde Çaycuma şehir stadyumunda yapılacak olan kutlamalara geçildi. Katılanlar arasında; Kaymakam Serkan Keçeli, Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı, Garnizon Komutanı Asteğmen Mükerrem Yusufoğlu, İlçe Jandarma Karakol Komutanı Kıdemli Başçavuş Murat Balkaş, İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Kılıç,İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Baş, Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Şendoğan Kaya, İlçe Müftüsü Ayhan Ermiş, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, daire amirleri, gaziler, okul müdürleri ve öğrenciler ile halk katıldı.

Kaymakam Keçeli, Belediye Başkanı Kantarcı ve Garnizon Komutanı Yusufoğlu öğrencilerin ve halkın bayramını kutlayarak saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu. Kaymakam Keçeli konuşmasında; “Bugün geldiğimiz noktadan daha aydınlık yarınlara ancak Cumhuriyetle varabileceğinin bilincinde olan Büyük Türk Milleti Cumhuriyet rejimiyle kıvançlıdır. Demokratik, laik, çağdaş, sosyal hukuk devleti olan Cumhuriyetimizin bizleri ulaştırdığı nokta, hepimize heyecan ve ümit vermekte, birlik ve beraberliğimizi pekiştirmekte, milletçe daha iri ve daha diri olma azmimizi yenilemektedir. Bu anlamlı günde, öncelikle; binlerce yıllık şanlı tarihimiz boyunca her dem yeniden doğuşlara ve şanlı yürüyüşlere imza atmış olan başta; Cumhuriyetimizin kurucusu büyük önder Mustafa Kemal Atatürk ve onun silah arkadaşları olmak üzere ecdadımızı, kanlarıyla bu toprakları vatan yapan aziz şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi, rahmet, minnet ve şükranla yâd ediyor. Aziz milletimin Çaycumalı hemşerilerimin, yarınımız, umudumuz, sevgili çocuklarımızın ve gençlerimizin Cumhuriyet Bayramı'nı içtenlikle kutluyorum. Türk insani, Cumhuriyet sayesinde Devletin tek ve gerçek sahibi olduğunun, hâkimiyetin kayıtsız şartsız milletin olduğunun bilincindedir. Demokratik, laik ve sosyal Cumhuriyet ve onun kazanımları ırk, dil, din, inanç, cinsiyet fark gözetmeksizin Türk vatandaşının ortak varlığıdır. Cumhuriyeti yaşatmak ve çağdaş uygarlık yolunda ilerlemek için ortak geleceğimiz için gelişen olaylara, oynanan oyunlara, baskılara ve maruz kalınan dayatmalara karşı hoşgörümüzü kaybetmeden birlik ve beraberlik içinde tek yürek olarak kalmak zorundayız" dedi.

Cumhurbaşkanı'nın günün anlam ve önemini belirten mesajı okunarak, öğrenciler şiirlerini okudu. Halk oyunları gösterileri yapıldıktan sonra çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere hediyeleri protokol tarafından verilerek, madalya kazananlara ödülleri verildi. Tören sırasında paraşütçüler havada Türk bayrağı açarak törene renk kattı ve bando eşliğinde kortej selamlaşması ile sona erdi.