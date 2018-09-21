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Çaycuma'da 4 bin kişiye aşure dağıtıldı

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde Muharrem ayı nedeniyle 4 bin kişilik aşure dağıtıldı.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde Muharrem ayı nedeniyle 4 bin kişilik aşure dağıtıldı.


Çaycuma Kaymakamlığı, Çaycuma Belediyesi ve İlçe Müftülüğü'nce, Muharrem ayı nedeniyle hayırsever işadamı Emin Sarıel'in katkılarıyla, aşure dağıtıldı. Batı Karadeniz Yapı Dekorasyon ve Mobilya Fuarı'nın bulunduğu kapalı pazaryerinde kurulan stanttaki aşure dağıtımına Vali Ahmet Çınar, Çaycuma Kaymakamı Serkan Keçeli, Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı, Zonguldak Milletvekilleri Polat Türkmen, Hamdi Uçar ve Ahmet Çolakoğlu, siyasi parti il temsilcileri, sivil toplum örgütleri ve vatandaşlar katıldı. İlçe Müftüsü Ayhan Ermiş'in duasının ardından vatandaşlara aşure ikram edildi. Aşure dağıtımına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

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