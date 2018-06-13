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13 Haziran 2018 17:42

Çaycuma’da alacak verecek davası kanlı bitti

Zonguldak Çaycuma İlçesinde akraba arasında alacak verecek yüzünden tartışma çıktı.

Çaycuma’da alacak verecek davası kanlı bitti

13 Haziran 2018 17:42


Edinilen bilgiye göre olay Zonguldak’ın Çaycuma İlçesi Yeni Mahallede meydana geldi. İddiaya göre, Serkan A., ile Faik D., arasında alacak verecek yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Serkan A., akrabası olan Faik D,. Av tüfeği ile ayağından vurdu. Olay yerinde yaralanan Faik D,. 112 sağlık ekipleri tarafından Çaycuma Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan Faik D.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.


Jandarma ekipleri olay ilgili soruşturma başlatırken olayın faili olan Serkan A., polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına altına altındı.




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