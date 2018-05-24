Çaycuma’da ambalaj atıkları toplama aracı satın alındı

Çaycuma Belediyesi bünyesindeki ÇAYBEL şirketi, ambalaj toplama kapasitesini artırmak amacıyla presli, kameralı, yakıt tasarruflu ambalaj atıkları toplama aracı satın aldı. 8 metreküp kapasiteli özel donanımlı araç hizmete girmesiyle birlikte ilçedeki ambalaj toplama kapasitesini 3 katına çıkaracak. Araç için belediye binası önünde düzenlenen tanıtım törenine, Belediye Başkanı Bülent Kantarcı, ÇAYBEL Müdürü Cemal Özkan ve Belediye Meclis Üyesi Bahri Malakçı ile ÇAYBEL idari personeli katıldı. Belediye Başkanı Bülent Kantarcı, ambalaj atığı toplamak için özel olarak üretilen araç hakkında ÇAYBEL Müdürü Özkan’dan bilgi aldı. Tanıtım töreninin ardından araç hizmete başladı.

Belediye Başkanı Bülent Kantarcı, konuyla ilgili yaptığı konuşmada, “Belediye başkanlığına başladığımdan beri, bana en çok keyif veren çalışmaların başında geri dönüşüm konusunda verdiğimiz hizmetler geliyor. Biz şu anda ÇAYBEL marifetiyle ayda 75-80 ton civarında ambalaj atığı topluyoruz. Yeni aldığımız araç sayesinde bunu 250 ton seviyesine çıkarmayı planlıyoruz. Yılda 3 bin ton civarında atığın geri dönüşümünü sağlayarak yalnızca Çaycuma’ya değil, tüm insanlığa hizmet ediyoruz. İlçemizi hem daha temiz bir çevreye kavuşturacağız, hem de kaynakların verimli kullanılmasını sağlayarak sürdürülebilir bir dünyaya katkı sunacağız. Bir belediye başkanı için bundan daha büyük bir mutluluk, bundan daha güzel bir hizmet olabilir mi” dedi.

Atık yönetimini bir bütün olarak ele aldıklarını dile getiren Kantarcı, “Evsel tüm sıvı atıkları, atık su arıtma tesisinde arıtıyoruz. Artan kapasiteyi karşılamak için ilave tesis ile ilgili çalışmalarımız sürüyor. ÇAYBEL cam, metal, kağıt ve plastik gibi dönüşebilir atıkları toplayarak geri dönüştürüyor. Bölgede presleme tesisi olan tek belediyeyiz. Tesisimiz yalnızca Çaycuma’ya değil, tüm bölgeye hizmet verecek kapasiteye sahip. İlerideki dönemde bu doğrultuda da düzenlemelere gideceğiz. Bu sayede hem ÇAYBEL kazanacak, hem buralarda çalışan birçok insan ekmek yiyecek, hem de insanlığa hizmet etmiş olacağız” dedi.

Araç sayesinde Temizlik İşleri Müdürlüğünün de işinin kolaylaşacağını söyleyen Kantarcı, “Yeni aracımız sıkıştırma özelliğine sahip olduğu için bir seferde 2 ton civarında malzemeyi taşıyabilecek. Önceden bu miktardaki bir atık için aracımız tesise 4-5 sefer yapmak zorunda kalıyordu. Bu da çok ciddi bir zaman kaybı yaratıyor, kimi yerlerdeki atıkları almamızı engelliyordu. Şimdi çok daha geniş alanda çalışabileceğimiz gibi, geride dönüşebilir nitelikte hiçbir atık bırakmayacağız. Dolayısıyla çöp konteynırlarımız gereksiz atıkla dolmayacak. Daha temiz bir Çaycuma yaratacağız. Tüm çabamız da bunun için. Yeni aracımızın ilçemize hayırlı olmasını diliyor, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diyerek sözlerini tamamladı.