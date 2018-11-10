Çaycuma'da Atatürk'ün ölümünün 80. yılı törenlerle anıldı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde Atatürk'ün ebediyete intikal edişinin 80. yılı nedeniyle anma programı düzenlendi.

Atatürk Anıtının önünde gerçekleşen programa, İlçe Kaymakamı Serkan Keçeli, İlçe Belediye Başkanı Bülent Kantarcı, İlçe Garnizon Komutanı Mükerrem Yusufoğlu, İlçe Jandarma Kdm. Bşçvş. Murat Balkaş, İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Kılıç, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Baş, İlçe Müftüsü Ayhan Ermiş, siyasi parti temsilcileri, kurum amirleri, gaziler, muhtarlar, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrencilerin yoğun katılımı ile çelenk sunumu gerçekleşti.

Atatürk'ün ölümünün 80.yılında saat olan 09.05' te siren sesi ile 2 dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu. Çelenk sunumu Kaymakam Keçeli, Garnizon Komutanı Yusufoğlu ve Belediye Başkanı Kantarcı tarafından Atatürk'ün heykelinin önüne konuldu.

Ardından Çaycuma Kültür ve Sanat Merkezi Salonu'nda saat 10.00' da Atatürk'ü anma programı düzenlendi. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan program saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile devam etti. Daha sonra günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Şehit Aydın Berber Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Çetin Alkan yaptı. Alkan konuşmasında "Atamızın aramızdan ayrılışının 80.yılı ve o bize giderken aydınlık fikirlerini, ufka doğru yönelen yükselme hedeflerini, İstiklal ve Cumhuriyetimizi bırakıp da gitti. Yaşanabilir vatan, peşinde koşulacak idealler, ilham alınması gereken fikirlerini bırakarak gitti. Uğruna can verilecek değerler, sahip çıkılası bir miras ve yapılması gereken ödev ve görevler bırakarak gitti. O bizlere Türk çocuğu, Atalarını tanıdıkça daha büyük işler yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır hedefiyle geçmişimizi tanımanın, geleceği daha yüksek seviyede şekillendirmenin, yolu olduğunu bildirerek gitti. Beni görmek demek mutlaka yüzümü görmek demek değildir. Benim düşüncelerimi, duygularımı anlıyorsanız bu yeter sözü ile sadece 10 Kasımlar da değil, hayatın her anında olmasını isteyerek gitti. O bunu ‘Yalnız tek bir şeye ihtiyacımız var, çalışkan olmak' özdeyişi ile ne güzel anlatıyor. Vefatının 80 yılında Atamız, önderimiz, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü vatan uğrunda canlarını vermiş olan tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz" dedi.

Öğrenciler koro eşliğinde Atatürk'ün sevdiği şarkıları seslendirirken, oratoryom sahnelendi. Düzenlenen anma programı Atatürk'ü anlatan kısa bir film gösterimi ile sona erdi. İsmail Hakkı Tonguç ilkokulu izci öğrencileri Atatürk anıtı önünde nöbet tuttu.