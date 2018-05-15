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15 Mayıs 2018 07:59

Çaycuma’da “Bir demet Anadolu" konseri

Çaycuma Belediyesi Türk Halk Müziği Topluluğu’nun Çaycuma  Kültür ve Sanat Merkezi’ndeki konser izleyicisini büyüledi.

Çaycuma’da “Bir demet Anadolu

15 Mayıs 2018 07:59


Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı, Belediye Gökçe, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Hayri Kandemir, Kent Konseyi Başkanı Berna Çimsalan Özyurt, Emekliler Derneği Başkanı Nizametin Eyidoğan, TSO Yönetim Kurulu Başkan Yard. Serhat Dereli’nin yanı sıra kalabalık bir vatandaş topluluğu izledi. Çaycuma Belediyesi Türk Halk Müziği Topluluğu konseri; Ayşen Köktürk’ün şefliğiyle gerçekleşti. “Bir Demet Anadolu Konseri” anneler günü, ramazanın gelişi ve 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramını kutlayacağı bir haftaya gelmesi, bu 3 güzelliğin bir arada yaşanacağı ve yaşatılacağı konser olmasına sebep oldu.


Sevilen türkülerden oluşan koro ve solo olarak seslendirilen birçok parçaya izleyiciler de eşlik etti. Birçok yöreye ait ‘Ben yürürüm yane yane’, Kütahya yöresine ait ‘Yağmur yağmur’, Rumeli yöresine ait ‘Gemi kalkar sulara akar’, Trabzon yöresine ait ‘Divane aşık gibi’, Sivas’ın Divriği yöresine ait ‘Karaduta yaslandım’ ve Bolu yöresine ait ‘Çatalçama kurşun attım geçmedi’ gibi 21 tane şarkı seslendirildi. Vatandaşlar seslendirilen şarkılarla zaman zaman duygulanırken, zaman zaman da neşelendiler.


Çaycuma Belediyesi Türk Halk Müziği Topluluğu şefi Ayşen Köktürk konser sonunda emeği geçen herkese teşekkür etti.




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