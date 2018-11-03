Çaycuma'da cami açılışının kurdelesini Kaymakam ve Belediye Başkanı kesti

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde cami ve lojmanın açılışı yapıldı.

Çaycuma ilçesinin Karamusalar köyü Aydınlar mahallesi'nde yaklaşık iki, üç sene önce yapımına başlanılan 400 kişilik kapasiteye sahip olan yeni cami ve lojmanın yapımı tamamlandı.

Aydınlar mahallesinde ki yeni caminin açılışına Çaycuma Kaymakamı Serkan Keçeli, İlçe Belediye Başkanı Bülent Kantarcı, İlçe Müftüsü Ayhan Ermiş, AK Parti İlçe Başkanı Veysel Karani Doğancı, Çaycuma Türkiye Emekliler Derneği Başkanı Nizamettin Eyidoğan, Çaycuma Ziraat Odası Başkanı Rıza Çapkın, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Hayri Kandemir, ÇAYEMDER Dernek Başkanı Erol Ünlü ve çok sayıda köy halkı ile bir çok davetli misafir katıldı.

Kur'an-ı Kerim'in okunmasının ardından açılış konuşmalarının yapılması ile caminin yapımında emeği geçen dernek başkanı, muhtar ve imama ilçe müftülüğü tarafından teşekkür belgesi verildi.

Akabinde açılış kurdelesi dualar eşliğinde kesilerek, yeni cami de namaz kılındı. Yemek ikramı ile son buldu. Bu esnada Belediye Başkanı Kantarcı Filyos Nehri kenarına yapılacak olan külliyenin, arsasının hazır olduğunun da müjdesini verdi.