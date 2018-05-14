Çaycuma’da Çiftçiler Günü etkinliği

Cumhuriyet meydanında yapılan etkinliğe Kaymakam Serkan Keçeli, Belediye Başkanı Bülent Kantarcı, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Cemalettin Çataklı, İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Coşkun Ulutaş, Türkiye Emekliler Derneği Çaycuma Şubesi Başkanı Nizamettin Eyidoğan, Tarım İlçe personeli ve çiftçilerin katılımlarıyla tavuk, pilav ve ayran ikramı yapıldı.

Çaycuma Ziraat Odası Başkanı Rıza Çapkın ülkenin kalkınması için ter dökerek emek veren tüm Çiftçilerin 14 Mayıs Dünya Çiftçiler gününü kutladı. Çapkın; "Hayırlı mahsuller ve bol kazançlar dilerken, Çiftçilik dünyanın en kutsal mesleğidir. Gıda üretiminin vazgeçilmez yapı taşlarıdır, insanlar arabasız yaşayabilir, elektriksiz yaşayabilir fakat asla gıdasız yaşayamaz” dedi.