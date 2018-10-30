Çaycuma'da çiftçilere 70 ton buğday tohumluğu dağıtıldı

Çaycuma İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından çiftçilere ‘Mahsul Fiyatına Tohumluk Projesi' kapsamında 70 ton buğday tohumluğu dağıtıldı.

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nün (TİGEM) ürettiği sertifikalı Cumhuriyet 75 çeşidi buğday tohumluğu Çaycuma İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından çiftçilere dağıtıldı. Tohumluk dağıtımı ile ilgili bilgi veren Çaycuma İlçe Tarım ve Orman Müdürü Coşkun Ulutaş bitkisel üretimde sertifikalı tohumluk kullanmanın hem yüksek verim açısından , hem de zirai mücadelenin daha az yapılması açısından önemli olduğunu belirterek, “Bu nedenle çiftçilerimizin talepleri ve arkadaşlarla yaptığımız değerlendirmeler doğrultusundaTİGEM çiftliklerinde üretilen sertifikalı Cumhuriyet 75 çeşidi 70 Ton buğday tohumluğunu İl Özel İdaresi kaynakları ile destekli olarak mahsul fiyatına ilçemizde çiftçilerimize dağıttık. Bu şekilde üreticimiz devletimizin desteği ile uygun fiyata tohumluk temin etmiş oldu. Ayrıca kullanılan üstün vasıflı tohumla daha yüksek verim elde edilecektir. Tarım yapılan alanlarımızın küçük ebatlarda olması dolayısıyla da çok sayıda çiftçimize tohumluk temin etmiş olduk. Çiftçilerimize kazançlarının bol, ürünlerinin bereketli olmasını diliyorum." dedi.

Buğday tohumu dağıtımı sırasında müdürlük tarafından her çiftçiye ‘Toprak analizi ve uygun gübreleme' ile ‘Hububatta zirai mücadele' konulu broşür dağıtımı yapıldı.