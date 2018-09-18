Çaycuma'da Eğitim-Öğretim haftası kutlandı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde sabah saatlerinde başlayan 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı kutlama etkinliği yapıldı.

Atatürk Heykeli önünde gerçekleşen etkinliğe Çaycuma Kaymakamı Serkan Keçeli, İlçe Belediye Başkan Vekili Cengiz Gökçe, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Baş ve şube müdürleri, İlçe Jandarma Komutan Vekili Kıdemli Başçavuş MuratBalkaş, İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Kılıç, İlçe Askerlik Şubesi Başkanı Astteğmen Mükerrem Yusufoğlu, AK Parti İlçe Başkanı Veysel Karani Doğancı, CHP İlçe Başkanı Tuncay Akyol, TSO Başkanı Zekai Kamitoglu, Şoförler Odası Başkanı Barbaros Uçar, Emekliler Cemiyeti Başkanı Nizamettin Eyidoğan, Ziraat Odası Başkanı Rıza Çapkın, daire amirleri, öğretmen ve öğrencilerin katılımıyla gerçekleşti. Milli Eğitim Müdürü İsmail Baş'ın çelenk koyması ve saygı duruşu, İstiklal Marşı'nın okunması ile Mimar Sinan Okuluna geçildi.

Milli Eğitim Müdürü Baş; "2018-2019 Eğitim Öğretim yılının öğrencilerimize, öğretmenlerimize, yöneticilerimize, okullarımızın gizli kahramanları olan yardımcı personelimize ve fedakâr velilerimiz başta olmak üzere ülkemize ve Çaycumamıza başarı ve hayır getirmesini temenni ediyorum. Eğitimi hayatın her safhasına yayan, beşikten Mezara kadar ilim diyen ve ilk emri "Oku" olan bir dinin mensubu olduğumuz için Yüce Rabbime Hamd-ü Senalar olsun. Uzun bir tatilden çıktınız. Şimdi artık çalışma ve yeni hedeflere, yeni hayallere, yeni bilgilere ulaşmak için emek verme zamanı. Bu konuda heyecanlı, istekli ve azimli olduğunuzu biliyorum. Çalıştıkça başarıya ulaşacağınızdan hiç şüpheniz olmasın. Bu yolda hiçbir emek boşa gitmez. Geleceğimizi, umutlarımızı ve vatanımızı emanet ettiğimiz gençler; sizler topluma, vatana, millete faydalı olacak milli ve manevi değerlerle donanarak;

adim medeniyetimizin bulunduğu noktayı çok daha ilerilere, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk' ün gösterdiği hedef olan muasır medeniyetler seviyesinin üstüne taşıyacaksınız. Sizler bizim geleceğimiz, umudumuz ve yarınlara bugünden daha güçlü ulaşacağımızın teminatısınız. Yolunuz açık, başınız dik, azminiz daim olsun. Ben İnanıyorum ki her biriniz gelecekte çok önemli başarılara imza atacaksınız. Eğitim, toplumun bekasını doğrudan etkileyen bir süreçtir. “Bir ülkenin geleceği, o ülke insanlarının alacağı eğitime bağlıdır.” İyi ve doğru bir eğitim, insanı yücelten ve yükselten kanatlardır. İyi ve doğru eğitimi verecek olanlar sizlersiniz. “Öğrenci üzerinde etkili

olan, müfredat ve kitaptan daha çok, öğretmenin şahsiyetidir" dedi.

Sözlerine son verirken Baş; "bu kutlu yolda desteğini bizlerden hiçbir zaman esirgemeyen Sayın Kaymakamımız Serkan Keçeli ´ye ve adını burada tek tek yazamayacağım tüm kamu kurum ve kuruluşlarımız ile sivil toplum kuruluşlarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Yeni eğitim öğretim yılının hepimiz için hayırlar getirmesini dilerim" dedi.

Kaymakam Keçeli; öğretmen ve öğrencilere 2018-2019 Eğitim- Öğretim yılı için başarılar dilerken, 8'inci sınıf öğrencisinin 5'inci sınıf öğrencisine hoş geldin çiçeği takdim edildi. Ardından oratoryum sunumu yapıldı.