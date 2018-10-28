Çaycuma'da 'Geleneksel Cumhuriyet Yemeği Gecesi' yapıldı

Yoğun katılımın gerçekleştiği yemeğe katılanlar arasında; ADD Genel Merkez GYK üyesi Emin Semih Özkök, Devrek ADD Yönetiminden Okan Onur, Gökçebey ADD Kurucu Başkanı Gülşirin Oktay, CHP İlçe Başkanı Tuncay Akyol, Selüloz-İş Şube Başkanı Hakan Cura, Zonguldak Köy Kooperatifi Başkanı Bayram Cura, Eğitim-Sen Çaycuma Temsilcisi Gökhan Taner Günsan, Kent Konseyi Başkanı Berna Çimsalan Özyurt, Eğitim-İş Çaycuma Temsilcisi Olcay Özyurt, Doktor ve Yazar Kemal Yurtbay, Gökçebey eski Belediye Başkanı Zeki Kılıçarslan'da katıldı.

ADD Çaycuma Şube Başkanı Zeki Saim Oral açılış konuşmasında Türkiye Cumhuriyeti'nin, Mustafa Kemal Atatürk'ün Türk ulusu ile gerçekleştirdiği en büyük eser olduğunu vurgulayarak, "Cumhuriyet, milletimize verilmiş en büyük miras ve vazgeçilmez bir değerdir. Ulusumuz, cumhuriyet ile birlikte ulusal bir devletin onurlu özgürce düşünebilen ve eşit haklara sahip yurttaşlar haline gelmiş, devletin tek ve gerçek sahibi olmuştur. Ayrıca Türkiye Cumhuriyeti'nin 95 yıllık öyküsü bir başarı bir uygarlaşma öyküsüdür" diyerek sözlerini sona erdirip, ADD Genel Merkez GYK üyesi Emin Semih Özkök konuşmasını yaptı. Cumhuriyet yemeği devam ederken en eski emekli öğretmen olan İsmet Kalfa'ya teşekkür plaketi takdim edildi. Duygulu anların yaşandığı gecede Atatürk şiirleri okunup, Cumhuriyet pastası kesildi. Ardından program canlı müzik eşliğinde devam etti.