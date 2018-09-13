Çaycuma'da geleneksel hale gelen kan bağışı kampanyası düzenlendi

Zonguldak'ın Çaycuma İlçesinde her yıl düzenlenen ‘Geleneksel Çaycuma Kan Bağışlıyor, Hayat Kurtarıyor' kampanyası yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Cumhuriyet Meydanında düzenlenen kampanyaya vatandaşlar büyük ilgi gösterirken Çaycuma Kaymakamı Serkan Keçeli, Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı, Belediye Başkan Yardımcısı Körpüş Mısırlı, İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Kılıç, İlçe Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Cemal Ceyhun, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Baş ve şube müdürleri, İlçe Müftüsü Ayhan Ermiş, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Şendoğan Kaya, AK Parti İlçe Başkanı Veysel Karani Doğancı, CHP İlçe Başkanı Tuncay Akyol daire ve okul müdürleri ile çok sayıda Belediye personeli de katıldı.

Yoğun kalabalığın ilgi gösterdiği kampanya ya Zonguldak Kan Bağış Merkezi Koordinatörü Özcan Güler'in sunumuyla gerçekleşen etkinlikte konuşan Çaycuma Kaymakamı Keçeli, etkilnikte emeği geçen herkese teşekkür etti. Kan bağışının öneminde bahseden Keçeli, " Dara düşmeden biz kan stokumuzu, bağışımızı yaptırmak zorundayız Çaycuma'mız aslında birçok faydalı etkinlikte, bölgesinde ön planda olmuştur. Ama herhalde Çaycuma'mızda yaptığımız en güzel, en değerli ve en önemli etkinlikten birisini yapmış olduğumuzu düşünüyorum. Çaycuma kan bağışlıyor, Çaycuma hayat kurtarıyor" ismi üzerinde kan bağışı aslında bir hayat kurtarmanın insana yapılabilecek en büyük yardımların başında geliyor. Şuan farkında değiliz ama Türkiye'nin, Dünya'nın dört bir yanında kan bulamadığı için sıkıntı yaşayan insanlarımız var. Kanın ne zaman, nerede, kime ihtiyaç olacağı bir zaman belli olmaz. O yüzden dara düşmeden biz. Kan stokumuzu, bağışımızı arttırmak zorundayız. Kızılay her Cuma günü ilçemize geliyor. Düzenli bir kan bağış gönüllüsü insanımız oluşmuş. İnşallah bu etkinlikte de iyi miktarda kan bağışı sayısına ulaşılır. İnsanlarımıza kan verip can vermeye vesile olmuş oluruz. Etkinlikte emeği geçenlere ve Kızılay gönüllüleri ile kan verecek vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Ardından konuşan Zonguldak Kızılay Şube Nihat Aygün ise “Dünya'da yapılamayan tek ilaç kandır. Bu nedenle oda bizlerde olduğu için hepimizin birer kan bağışçısı olma mecburiyetimiz var. Çünkü bugün bana yarın sana. Ne zaman nerede lazım olacağı belli değil. Çaycumalı insanlarımızın duyarlı olmasını istirham ediyorum" dedi.

Sabah saatlerinde başlayan gönüllü Kan bağışı gece geç saatlere kadar devam edecek.