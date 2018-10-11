Çaycuma'da Girişimcilik eğitimleri kursunun ikincisi başlıyor

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde yapılacak olan girişimcilik kursu için İŞKUR İl Müdürlüğü'nde imzalar atıldı.

Çaycuma'da İŞKUR, KOSGEB ve Çaycuma Emlakçılar Derneği (ÇAYEMDER) tarafından 24-27 Ekim tarihleri arasında Çaycuma Ticaret ve Sanayi Odasında (TSO) Girişimcilik Eğitimleri Kursunun ikincisi için İŞKUR İl Müdürlüğü'nde protokol imzalandı.

"Girişimcilik Destek Programı Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi” kursunun ilki 21-24 Mart tarihleri arasında Öğretmenler evinde gerçekleşen kursun İkincisinin 24-27 Ekim tarihinde Çaycuma Ticaret ve Sanayi Odasında gerçekleşecek. "Bölgenin kalkınması için eğitimlere önem verdiğini ifade eden ÇAYEMDER Başkanı Erol Ünlü, "Bölgenin kalkınması için eğitimlere önem verdiğini Zonguldak'ın, Çaycuma'nın özlendiği, bir refah seviyesinde olmak için girişimci ruha sahip gençleri ve girişimcileri destekliyoruz. İstanbul'dan konusunda uzman derneğimizin de bağlı bulunduğu Zonguldak Dernekleri Federasyonu (ZONDEF) Başkanı Öğretim Görevlisi Gurbet Altay hocamızın vereceği eğitimlerden katılımcıların çok istifade edeceğini düşünüyorum. Çaycuma için birçok etkinlik planlamakta ve yapmaktayız. Ülkenin ve bölgenin ileri gitmesi topyekûn çalışmakla ve de desteklerle olmaktadır. Bizler Çaycuma Emlakçılar Derneği olarak Girişimcilik Belgesi alacak arkadaşlarımıza şimdiden teşekkür ediyoruz. İş yeri açmak isteyenlere 50 bin TL hibe, 100 bin TL faizsiz kredi kullanabilecekler. Onlar yine yatırımlarını, hayallerini kendi topraklarına yani Çaycuma'mıza ve Zonguldak'ımıza yapacaklar. Yani yine bize dönecekler. Ben öncelikle bizlere teveccüh gösteren katılımcılara, İŞKUR, KOSGEB yetkililerine ve tabii ki her zaman yanımda olan dernek yönetim kuruluna çok teşekkür ediyorum. İlginin büyük olması da bize daha sonraki zamanlarda da bu çalışmaların yapılması gerektiğini gösterdi" dedi.