Çaycuma'da ‘Güven Huzur' uygulaması

Çaycuma İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan denetimlerde çok sayıda araç ve şahıs sorgulanıp, bazı dükkanlar denetlendi. Kurallara uymayan araçlara cezai işlem uygulanırken sürücüler de uyarıldı. Bu uygulamayla özellikle eğitim yılının başlaması öncesinde huzur ve güven ortamının devamının sağlanması ve suç işleyebilecek kişilerin önlenmesi, aranan kişilerin yakalanması, varsa ve suç delillerinin ele geçirilmesi amaçlanıyor.