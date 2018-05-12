Diğer
Kategoriler
12 Mayıs 2018 14:00

Çaycumada ’Hafızlık İcazet ve Taç Giyme Merasimi’ yapıldı

Çaycuma İlçe Müfütlüğü tarafından Kur’an Kursunda Hafızlık Eğitimini tamamlayan 18 öğrenci için icazet merasimi ile hafızlara taç giydirdi.

Çaycumada ’Hafızlık İcazet ve Taç Giyme Merasimi’ yapıldı

12 Mayıs 2018 14:00


Şehit Ömer Halis Demir Kur’an Kursu’nda düzenlenen törene Çaycuma Kaymakamı Serkan Keçeli, Çaycuma Belediye Başkan Vekili Cengiz Gökçe, İl Müftüsü Rüstem Can, İlçe Müftüsü Mahmut Rauf Arcaklıoğlu, İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Coşkun Ulutaş, AK Parti İlçe Başkanı Veysel Karani Doğancı, çok sayıda din görevlisi, dernek üyeleri ve vatandaş katıldı.


Açılış törennde konuşma yapan İlçe Müftüsü Mahmut Rauf Arcaklıoğlu yaptı. Arcaklıoğlu konuşmasında hafızların yetişmesinde emekleri olan hocalara teşekkğür ederek " Bu sene Türkiye geneline yayılan hafız imam hatip ortaokulu öğrencilerin yazılı sınavı yapıldı. Tüm yurt genelinde sadece Çaycuma ’dan 124 tane çocuk başvurdu. Yakında mülakatların da yapılacağını açıklayan Arcaklıoğlu "Diyanet işleri başkanlığımızın her ilinde, ilçesinde olduğu gibi bizlerde Çaycumamız da bizim manevi hafızları yetiştirmemiz büyük bir önem arz ediyor. Hafızların yetişmesinde emekleri olan hocalarım, hoca hanım kardeşlerim Allah hepsinden razı olsun. Şuan da 2 tane yatılı Kur’an kursumuz var ve inşallah her yıl artarak hafızlarımızın sayısını daha da katlayacağız. Zonguldağımızın bu anlamda da daha fazla silkilmesigerekiyor" dedi.


Ardından konuşan Zonguldak İl Müftüsü Rüstem Can konuşmasındaşunalrı söyledi: "Yavrularımızın annelerini, babalarını,hocalarını, İlçe Müftümüzü ve himayeleriyle her türlü desteği veren


Kaymakamımızı tebrik ediyorum, şükranlarımı sunuyorum. Kur ’an-ı okuduğumuz gibi onu hayatımızın her anlamına indirmek boynumuzun borcudur" dedi.


Konuşmaların ardından 18 hafızın katıldığı icazet töreninde İlçe Müftüsü Arcaklıoğlu, İl Müftüsü Can’a çiçek takdim etti.


Kızılay Kan Bağış aracıda Kur’an Kursu bahçesinde yerini aldı. Gelenler de bu anlamlı günde destek olarak kan bağışı yaptı.


Taç giyme merasiminde ismi okunan hafızların taçlarını verilirken mutluluk ve sevinç göz yaşları gözlerden kaçmadı.


Programın ardından yemek ikramında bulunuldu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ZONGULDAK HABERLERİ
ZONGULDAK HAVA DURUMU
15
°
C
Az Bulutlu
  • Pazar
    Az Bulutlu
    15°C
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    20°C
  • Salı
    Az Bulutlu
    20°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    21°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç