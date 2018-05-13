Çaycuma’da Hıdrellez coşkusu

Çaycuma ilçesine bağlı Perşembe Beldesinin tarihi Çivisiz Camisi ile bilinen Akçahatipler köyünde Çaycuma Müftüsü Mahmut Rauf Arcaklıoğlu’nun katılımları ile Hıdırellez etkinliği kutlandı. Hıdırellez etkinliğine çevre köylerden ve merkezden davet edilen cami görevlileri ve halk eşliğinde Kur’an ve Mevlüt okunarak davetlilere yemek ikramı yapıldı. Her sene geleneksel hale getirilerek hem Hıdırellez etkinliği hemde tarihi Çivisiz Cami’nin tanıtımı için köyün muhtarı ve ileri gelenleri bu etkinliği sürekli hale getirme planı yaptıklarını ifade etti.