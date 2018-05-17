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17 Mayıs 2018 15:55

Çaycuma’da ilk çilek tesisi hasılatını verdi

Çaycuma Ilçesi’nin Ahatlı köyünde çilek üretimi geliştirme projesi kapsamında çilek bahçesi kuruldu.

Çaycuma’da ilk çilek tesisi hasılatını verdi

17 Mayıs 2018 15:55


Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğünce 2017 yılında uygulamaya konulan ve İl Özel İdare Bütçesinden karşılanarak, Çilek Üretimini Geliştirme Projesi kapsamında vatandaşlara olanak sağlandı. Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürü Coşkun Ulutaş, "Bu 3 yıllık bir proje ilk yılında bir şey yapamadık. Hayvancılık ağırlıklı bir talep oldu o yüzden bir şey yapamadık. Hayvancılıkta şu sorun var. Hayvanları veriyoruz vatandaşa hayvanların ürün dönüşümünde sorun var. Çilekte Tesis kuruldu devlet parasını ödedi. Kasım ayının sonunda çileklerin gelmesiyle beraber 6 ay sonra para kazanmaya başladık. Diğerlerinde bu yok, diğerlerine para yatırmak gerekiyor. Ahatlı köyündeki yeni tesisimiz 6 buçuk dekar üzerine kurulmuş bir alan ve ilk defa bu sene para kazacak. Şuan satışı başladı. Ürün tam gelişmediği için haliyle az çıkıyor. Satış fiyatı da 8 TL olarak belirlendi" dedi.




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