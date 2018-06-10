Çaycuma’da ilk ve tek jimnastik eğitimi başlıyor

Çaycuma İlçe Spor Merkezi’nin Toga Spor Kulübü çocuklar için geliyor. Çeşitli branş dallarında başarı gösteren Çaycuma Toga Spor Kulübü şimdi Temel Cimnastik Eğitimi için 3-12 yaş arası çocukların katılabileceği kurs açıyor. Çaycuma Toga Spor Kulübü Başkanı Kadir Bölükçü, "Çocuklar için kaba ve ince motor kas gelişimini sağlamanın yanında, özgüven kazandıran, fiziksel gelişimi destekleyen, el-ayak koordinasyonunu sağlayan, denge kuvvet ve çeliklik gibi kamburluğu engelleyip, duruş bozukluğunu düzeltilebilir birçok faydası vardır. En büyük kâbusumuz olan hareketsiz yaşam ve bunun getirdiği obezite, asosyallik, dikkat dağınıklığı gibi birçok hastalığın da en önemli tedavi şekillerinden biri olarak da bilinir. İlçemizde var olan bu açığı en iyi şekilde kapatacağımıza inanıyoruz. Bize katılmak isteyen tüm çocuklarımızı bekliyoruz" dedi.