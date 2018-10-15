Çaycuma'da KOSGEB Temsilcilik Ofisi açıldı

TSO Başkanı Zekai Kamitoğlu ve yönetim kurulu üyeleri, KOSGEB Zonguldak İl Müdürü Güven Aktaş, KOSGEB Proje Sorumlusu Soner Kaynar'ın katılımıyla birlikte kurdele kesimi yapıldı.

Açılış konuşmasında Başkan Kamitoğlu; "İlçemizde KOSGEB üyelerimizin işlemlerini merkeze gönderiyorduk. Bu yüzden hizmeti sağlamakta bir zaman alıyordu. Bu ofis ile üyelerimizin daha hızlı çalışma ortamı sağlayacağız. Katkılarından dolayı KOSGEB İl Müdürü Güven Beye teşekkür ediyoruz” dedi.

KOSGEB Zonguldak İl Müdürü Güven Aktaş; "Çaycuma Ticaret ve Sanayi Odasına hiçbir aracıya gerek kalmadan sunduğu hizmet için teşekkür ediyoruz. Biz KOSGEB olarak e-devlet üzerinden bütün hizmetlerimizi verebiliyoruz. Ancak KOBİ'lerimizin ve girişimcilerimizin destekleyip yönlendirilmesi açısından bazı eksiklerimiz oluyordu. Bu hizmetleri buradaki ofisimiz aracılığı ile vereceğiz. Zonguldak'a gelmeye gerek kalmadan bütün işlemlerin yürütülmesi için bu ofisi açtık. Çaycuma'mıza hayırlı olsun” diyerek kurdeleyi kesti.

Akabinde Çaycuma Ticaret ve Sanayi Odası ve KOSGEB işbirliği ile açılan 'Uygulamalı Girişimcilik Kursu' bitirenlere sertifikaları verildi. KOSGEB Zonguldak İl Müdürü Güven Aktaş kursiyerlere yaptığı konuşmada; "10 farklı alanda destek veriyoruz. Bunlardan en önemlisi, destek verdiğimiz yerelde girişimcilik adaylarının ortaya çıkmasını, bu anlamda eğitimini bitirenlerin sertifikaların ekonomik değere dönüşmesini istiyoruz. Yeni girişimcilere bu anlamda başarılar diliyoruz. İşletmenizi kurmanız durumunda sizlere KOSGEB olarak 50 bin lira hibe, 100 bin lira geri ödemeli destek veriyoruz. Geçen yıl 196 girişimcimizi destekledik. Bunlardan 106 tanesi kadın ağırlıklı girişimci. Onların iş yaşamında olması toplumsal kalkınma için çok önemli. Herkese sertifikaların hayırlı olmasını diliyorum, yeni başlayacaklara başarılar diliyorum”diye konuştu. Kursu başarı ile bitiren girişimci adaylarına belgeleri verildi ve yeni kursun açılışı da yapılmış oldu.