Çaycuma’da Meşaleler Fener Alayı için yandı

Çok sayıda kişinin katılımıyla gerçekleşen Fener Alayı, Atatürk Anıtı önünden başlayan yürüyüşle, Nihat Kantarcı bulvarı üzerinden Kültür ve Sanat Merkezine kadar sürdü. Fener alayı sırasında Galatasaraylı taraftarların da şampiyon kutlaması yapması nedeniyle İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, güvenlik tedbirlerini daha sıkı aldı. Çaycumalılar ellerinde meşaleler ve 9 metre uzunluğundaki Türk bayrağıyla sloganlar eşliğinde yürüyüş yaptı.

Çaycuma Kaymakamı Serkan Keçeli, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Özdemir, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Selçuk Özen, Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Şendoğan Kaya, Kent Konseyi Başkanı Berna Çimsalan Özyurt, Çaycuma Atatürk Düşünce Derneği İlçe Başkanı Zeki Saim Oral, Köy Kooparatif Başkanı Bayram Cura, AK Parti İlçe Başkanı Veysel Karani Doğancı, çeşitli sivil toplum örgütü üyeleri ile yüzlerce vatandaş katıldı.

Vatandaşlar ellerinde meşaleler, Türk bayrakları ile pankartlar taşıdı. Kutlamalar Kültür ve Sanat Merkezi önünde sona erdi. Dakikalarca havai fişek gösteri ile program sonlandırıldı.