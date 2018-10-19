Çaycuma'da Muhtarlar Günü törenle kutlandı

Törene İlçe Kaymakamı Serkan Keçeli, Belediye Başkan Vekili Cengiz Gökçe, İlçe Jandarmada Komutanı Kdm.Bçvş. Murat Balkaş, İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Kılıç, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Baş, İlçe Müftüsü Ayhan Ermiş, dernek başkanları, daire amirleri ile muhtarlar katıldı. Bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla bayrak göklere çekildi. Ardından Muhtarları temsilen Atatürk anıtına Muhtarlar Derneği Başkanı Ekrem Çelen tarafından çelenk konuldu. Muhtarlar gününün anlam ve önemini anlatan konuşmayı Muhtarlar Derneği Başkanı Ekrem Çelen tarafından yapıldı.

Çelen, muhtarların bulunduğu mahallede veya köyde devletin tüm kurumlarını temsil etmekte ve halk ile devlet kurumları arasında köprü vazifesi gördüğünü belirterek, “Yönetim anlayışımızda, vatandaşlarımızın devletimize ihtiyaç duyduğunda çalacakları ilk kapının muhtarlıklarımız olduğu bilinci çok önemli bir yer tutmaktadır. Ülkemizde 50.026 köy ve mahalle muhtarlarının hayat standartlarının yükseltilmesi, aslında sadece doğrudan muhtarlarımızı değil, vatandaşımıza götürülen hizmet kalitesinin arttırılmasına yönelik , modern ve çağdaş bir anlayışı da bünyesinde barındırmaktadır. Cumhurbaşkanımızın muhtarlarımızla rutin hale getirdiği buluşmaları, vatandaşımızla devletin en üst kademeleri arasında duygu pekişmesini sağlamaktadır. Gerek milleti gerekse devleti temsil gibi önemli bir görevi yürüten muhtarlarımıza hizmetlerinden dolayı şükranlarımı sunuyorum. Muhtarlar Gününü en kalbi duygularımla kutluyorum" dedi.

Yapılan ikramın ardından Kaymakam Serkan Keçeli kaliteli hizmet verebilmelerinin en önemli destekçisinin muhtarlar olduğunu ifade ederek, "Ülkemizin en ücra noktalarına kadar devletimizi temsil eden, vatandaşımızın yanında olan, başkasının derdiyle dertlenen, köylüsünün mahallesinin derdini kendi derdi bilip takip eden, ailesinden, eşinden, dostundan, vaktinden, mesaisinden fedakarlık yaparak insanlara faydalı olmaya çalışan değerli muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Gününüzü kutluyorum. Gerçekten başkasının derdiyle dertlenmek kolay bir iş değil. Bir insan önce kendisini, ailesini düşünür ama muhtarlarımız köyünün tamamını düşünmek zorunda. Köyünün en ücra noktasında yolu bozuk olan birisi varsa onu düşünmek zorunda, hasta birisi varsa onu düşünmek zorunda. Şuan Çaycuma 92 bin nüfusa sahip ve ben 92 bin nüfusun kaymakamıyım diyorum. Ama biz devlet olarak vatandaşımıza hizmet götürebiliyorsak, kaliteli hizmet verebilmemizin en önemli destekçisi siz sevgili muhtarlarımızsınız. Siz devleti orada temsil eden vatandaşla devlet arasındaki köprüyü birebir sağlayabilen en başta kişi olarak değerli muhtarlarımız bulunuyor. Ben bu zor görevi hakkıyla yapan muhtarlarımızın gününü kutluyorum" diye konuştu.

Programda muhtarlar sorunlarını Kaymakam Keçeli'ye anlattı.