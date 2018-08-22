Çaycuma’da protokol bayramlaştı

Çaycuma Öğretmenler Evi önünde gerçekleşen bürokratlar ile halkın bayramlaşması programına; Çaycuma Kaymakam Vekili Mehmet Soylu, İlçe Belediye Başkan Vekili Bahri Malakcı,Çaycuma İlçe Jandarma Komutan Vekili Kıdemli Başçavuş Murat Balkaş, Çaycuma Askerlik Şubesi Başkanı Asteğmen Mükerrem Yusufoğlu, AK Parti Zonguldak Milletvekili Ahmet Çolakoğlu, İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Kılıç, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Baş, İlçe Özel İdare Müdürü Harun Melemez, TSO Meclis Başkanı Ergün Ece, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Hayri Kandemir, İlçe Müftüsü Ayhan Ermiş, belde belediye başkanları, siyasi partililer, sivil toplum örgütleri, daire amirleri ve vatandaşlar katıldı.

Vatandaşların bayramını kutlayan Çaycuma Kaymakam Vekili Mehmet Soylu ile Belediye Başkan Vekili Bahri Malakcı’nın ardından Zonguldak Milletvekili Ahmet Çolakoğlu şu düşüncelere yer verdi; "Allah nice kurban bayramlarını bu şekilde birlik ve beraberlik içinde kavuşmayı nasip etsin. Kurban bayramları paylaşma, ziyaret, büyüklerimizle sohbet etme zamanıdır. Bunları hiç bir zaman esirgemeyelim. Bizler köy köy, mahalle mahalle büyüklerimizin elini öpelim ve millet olmayı, evlat olmayı, ülke olmayı tek bayrak altında yaşamayı cümle aleme gösterelim. Bugün Çaycuma bir arada. Insallah bundan sonrada ilel ebet bu topraklarda kurban bayramını huzur ve mutluluk içerisinde kavuşmayı Allah nasip eder" dedi.

Öğretmen evinin önündeki bayramlaşmadan sonra bürokratlar öncelikle İlçe Jandarma Komutanlığı’na ardından İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne, Çaycuma Huzur Evine yapılan ziyaretin ardından son olarak Şehit ailelerine ziyaretlerini gerçekleştirdiler.