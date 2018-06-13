Çaycuma’da şehit aileleri ziyaret edildi

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Özdemir, Çaycuma İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Selçuk Özen, Çaycuma İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Kılıç, İlçe Mal Müdürü Şener Çıvak, İlçe Sağlık Müdürü, Çaycuma Askerlik Şubesi Astsubay Ismail Süntür, Çaycuma İlçe Müftüsü Mahmut Rauf Arcaklıoğlu, Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürü Coşkun Ulutaş, Türk Diyanet Vakfı Üyesi ve Sosyal Yardımlaşma Vakfı Üyesi Naim Eren’den oluşan heyet şehit ailelerini ziyaret etti.

Çaycuma ilçesi, Filyos Beldesi, Karapınar Beldesi, Nebioğlu Beldesi gibi birçok köylere de gidilerek vatanın bölünmez bütünlüğü uğruna can veren aziz şehitlerin ailelerine,Türk Hava Kurumu (THK)’nın hazırladığı ay yıldızlı bayrak şehit ailelerine hediye edildi. Ardından Kur’an tilaveti yapıldı.

Akabinde şehitlerin kabristanına gidilip dualar edildi.