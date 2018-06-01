Çaycuma’da Streetball turnuvası

Oldukça heyecanlı ve zevkli geçen turnuva 7 Haziran’da yapılacak final müsabakasıyla sona erecek.

Çaycuma Belediyesi Sportif Faaliyet Sorumlusu Yücel Korkmaz nezaretinde geçen 28 Mayıs’ta başlayan turnuva oldukça çekişmeli ve heyecanlı geçiyor. 8 takımın katıldığı turnuva, 4’er takımla iki grupta oynanıyor. A Grubunda; “Çompirler”, “Batı Karadeniz BESYO”, “Ünlü Emlak”, “Gözde Gençlik” takımlarının bulunduğu turnuvada, B Grubunda ise “Şasui”, “Kokaksu Atak”, “Maksat Spor Olsun”, “Kutlunun Öpücüğü” takımları gruplarında dereceye girebilmek için mücadele ediyor.

Seka Sosyal tesislerinde yapılan turnuvada gruplarında ilk iki sırayı alan takımlar yarı finale yükselecek. 6 Haziran’da yapılacak yarı final de kazananlar 7 Haziran’da finalde karşılaşacak. Yenilen iki takım ise 3’üncülük 4’üncülük maçında karşı karşıya gelecek. Türkiye Basketbol Federasyonu kurallarının geçerli olduğu müsabakalar da bir takım 3 asil ve 1 yedek oyuncudan oluşuyor. Bir set üzerinden 20 dakika oynanan müsabakada kazanan takım 3 puan kazanıyor. Kural gereği 20 dakika içerisinde 16 sayıya ulaşamayan durumlarda önde olan takım müsabakayı galip tamamlıyor. Beraberlik durumunda ise her takım 4 atış kullanıyor. Atışlarda üstünlük sağlayan takım galip geliyor. Turnuva sonunda dereceye giren takımlara kupa verilecek.