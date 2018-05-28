Çaycuma’da "Sütte Hijyen Eğitimi" yapıldı

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı programlı eğitimler çerçevesinde çığ süt toplayan, çığ sütun üretilmesinde görev alanlara yönelik Kayıkçılar Köyü Kalkınma Kooperatifi bünyesinde " Sütte Hijyen Eğitimi " konulu Çaycuma ilçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünce Kayıkçılar Köyünde bir hafta süreli 14 kursiyere eğitim verildi. Eğitim Gıda Mühendisi Mücahit Güleş ve Veteriner Hekim Elife Meral tarafından verildi.

İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Coşkun Ulutaş " Bakanlığımız programlı eğitimler kapsamında 2018 içinde Ilcemizde dört adet eğitimi uygulayacağız. Bunlardan birincisini bugün yapılan sınavla tamamlamış bulunuyoruz. Diğer üç kürsümüzü da degusik köylerimizde ve özellikle hayvancılığın yoğun olduğu yerlerde yapacağız. Amacımız verdiğimiz eğitimle süt üretiminde yer alan kişilerin süt üretimi aşamasında hijyen konusunda daha bilinçli olmasına katkı sağlamaktır. Bu vesile ile kursu veren mesai arkadaşlarıma, kursun açılmasına katkı sağlayan Kayıkçılar Köyü Kalkınma Kooperatifi başkanı Sayın Bayram Cura’ya ve kursiyerlere teşekkür ederim "dedi.