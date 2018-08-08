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08 Ağustos 2018 17:11

Çaycuma’da toplu nikah töreni yapıldı

Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı, evlilik tarihlerini özel olarak 08.

Çaycuma’da toplu nikah töreni yapıldı

08 Ağustos 2018 17:11

08.2018 tarihi olarak belirleyen 4 çiftin nikahını, belediyeye ait “Mahfel”adlı mahalle evinde düzenlenen toplu nikah töreniyle kıydı.



Çaycuma’da 8 çift, nikahlarını 08.08. 2018’de kıydırmak için Çaycuma Belediyesi’ne müracaat etti. Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı, bu özel gün için toplu nikah töreni yapılması talimatını verdi. 8 çiftten 4’ü toplu nikah töreninde hazır bulunurken, diğer 2 çift farklı saatlerde nikahlarını kıydırırken 2 çift ise başka tarihlere randevu aldı. Cumhuriyet Meydanı’nda yapılması tören, sağanak yağmur nedeniyle mahalle evinde gerçekleştirildi. Yoğun katılımın olduğu törene, çiftlerin yakınları katıldı.



Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı, nikah törenine katılanlara yaptığı konuşmasında, Cumhuriyet Meydanı’nda yapılması planlanan törenin yağmur nedeniyle Mahfel’de yapıldığını belirterek, “Yağmurlu bir Ağustos ayındayız ama rakamlar anlamlı. 8.8.2018. Genellikle erkekler unutur bu nikah tarihlerini, gelin hanımlar erkekler bu tarihi unutmasınlar diye böyle özel bir gün seçmişler. Hepimiz o zaman bugünü hatırlayacağız, unutmayacağız. Böyle bir hoşnut olsun diyerek toplu nikahı bir arada yapalım dedik” dedi.



Konuşmasının ardından Başkan Kantarcı, Gülçin Kara-Yaşar Özdemir, Süleyha Çelik-Celil Bulut, Hülya Çağlımısırlı-Mustafa Körbasan ve Meryem Yalçın ile Miraç Ali Tonbul çiftlerinin ayrı ayrı nikahlarını kıydı. Başkan Kantarcı, çiftlere ömür boyu mutluluklar diledi. Çiftelere, sponsor kuyumcular Polo Kuyumculuk, Odabaşlar Kuyumculuk, Alpaylar Kuyumculuk ve Uzaldı Kuyumculuk’tan verilen 1’er gram altın hediye edildi. Daha sonra günün önemi nedeniyle çiftler, yaş pasta keserek birbirlerine ikram ettiler. Belediye Başkanı Kantarcı, çiftlerin isteği üzerine Meryem Yalçın-Miraç Ali Tonbul çiftine yüzük takarak, mutluluklar diledi.


Daha sonra çiftler müzik eşliğinde oyun oynayarak eğlendi.




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