Çaycuma’da trafik kazası; 1 yaralı

Kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Çaycuma-Bartın Karayolu güzergahında meydana geldi. Adnan Çelikçi idaresindeki GE AR 82 plakalı otomobil sürücüsü, Hakan Yalçın 67 ZA 837 plakalı araca arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle aracıyla yaklaşık 10 metre sürüklenen Adnan Çelikçi, idaresindeki araç ağaçlara çarparak durabildi. Kazada yaralanan otomobil şoförüne olay yerine gelen 112 Acil servisi ilk müdahaleyi yaptı. Sağlık durumu iyi olduğunu öğrenilen araç sürücüsü ayakta tedavi edildi.