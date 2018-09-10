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Çaycuma'da trafik kazası;2 yaralı

Zonguldak Çaycuma İlçesinde trafik kazası meydana geldi.

Kazada 2 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye kaza Zonguldak Bartın Karayolu Hacılar köyü mevkinde meydana geldi. Bartın istikametinden Çaycuma istikametine gitmekte olan Erol D.'ye ait 14 DB 812 plakalı araç ile seyir halinde kendisini sollamaya çalışan Yaşar D. isimli şahsın kullanmakta olduğu 67 ZJ 127 plakalı otomobile çarpması sonucu çift taraflı yaralanma meydana geldi.


Kazada araç sürücüsü Erol D. ile otomobilde yolcu olarak bulunan Fatma Ü. şahıslar olay yerine gelen 112 acil servisi ile Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikeleri bulunmadığı öğrenildi. Jandarma kaza ile araştırma başlattı.

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