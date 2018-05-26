Çaycuma’da traktör kazası: 1 ölü, 2 yaralı

Kaza, Zonguldak’ın Çaycuma ilçesine bağlı Perşembe beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre akrabaları Secaattin İ. ve Ramazan Keçeci ile birlikte ot biçmeden dönen Mahir K.’nın yönetimindeki traktör, arazinin engebeli olması sebebiyle devrildi. Kazada traktör sürücüsü Mahir K. yanında bulunan Secaattin İ. ve Ramazan Keçeci yaralandı.

Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 ekiplerine bildirdi. Yaralılar, olay yerine gelen 112 ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Çaycuma Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan Ramazan Keçeci kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.