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26 Mayıs 2018 16:54

Çaycuma’da traktör kazası: 1 ölü, 2 yaralı

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde meydana gelen traktör kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Çaycuma’da traktör kazası: 1 ölü, 2 yaralı

26 Mayıs 2018 16:54


Kaza, Zonguldak’ın Çaycuma ilçesine bağlı Perşembe beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre akrabaları Secaattin İ. ve Ramazan Keçeci ile birlikte ot biçmeden dönen Mahir K.’nın yönetimindeki traktör, arazinin engebeli olması sebebiyle devrildi. Kazada traktör sürücüsü Mahir K. yanında bulunan Secaattin İ. ve Ramazan Keçeci yaralandı.


Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 ekiplerine bildirdi. Yaralılar, olay yerine gelen 112 ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Çaycuma Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Yaralılardan Ramazan Keçeci kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.




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