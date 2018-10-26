Çaycuma'da "Türkiye Sportif Yetenek Tarama ve Spora Yönlendirme Projesi" sona erdi

Çaycuma'da "Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi" ikincisi gerçekleşti.

24-26 Ekim tarihinde ikincisi gerçekleşen proje kapsamında İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü'nce Kapalı Spor Salonu'nda İlkokul 3'üncü sınıf öğrencileri testten geçirildi.

Öğrencilerin boy-kilo, oturma yüksekliği, kulaç uzunluğu, esneklik, dikey sıçrama, çeviklik, sağlık topu fırlatma, pençe kuvveti, sürat koşusu başlıklarında değerlendirilerek uygun spor branşlarına bakıldı.

Projenin amacı ilkokul 3'üncü sınıfa giden öğrencilerin sportif yeteneklerinin keşfedilmesi ve yetenekli bulunan öğrencilerinin yenetenekleri doğruldusunda ilgili spor branşlarına yönlendirme olduğunu belirtildi bu amaçla ilçemizde 1005 üçüncü sınıf öğrencisi yetenek taramasında geçirildi.