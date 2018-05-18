Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan iş birliği protokolü kapsamında 81 İldeki İlkokullarda Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme projesi uygulanacağı açıklanmıştı.

Türk spor tarihinin en büyük altyapı projesi olarak gösterilen çalışma kapsamı olan, ilk aşamada Türkiye’deki tüm ilkokul 3. sınıf öğrencilerinin taranarak, yaklaşık 1 milyon çocuğun sportif yetenek ve potansiyellerinin, bilimsel verilerle ortaya çıkartılacağı aktarıldı.

Çaycuma İlçe Kaymakamı Serkan Keçeli, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Selçuk Özen, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Özdemir ve Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Şendoğan Kaya önderliğinde gerçekleşti. Kaymakam Serkan Keçeli; "Her yıl daha da genişletilecek projeyle, yetenekli çocukların geç kalınmadan keşfedilmesinin ve Türkiye’nin spor altyapısının sağlam temeller üzerinde yükselmesinin sağlamak için bu projeyi desteklemek için bir araya geldik ve elimizden gelen gayreti yapacağız" dedi.

Çaycuma Kapalı Spor Salonu’nda düzenlenen programda konuşan Çaycuma Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Şendoğan Kaya; projenin hayırlı olması temennisinde bulunarak, tamamlanan bu projede emek verip katkı sunanlara teşekkür etti. Çaycuma’da eğitimler 18 Mayıs 2018 Cuma günü saat 10.00 da uygulamalı eğitim şeklinde gerçekleştirilmeye başlandı.