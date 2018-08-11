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11 Ağustos 2018 16:58

Çaycuma’da Umre kafilesi yola çıktı

Zonguldak’ın Çaycuma İlçesi’nde umre yolcuları mukaddes topraklara dualarla uğurlandı.

Çaycuma’da Umre kafilesi yola çıktı

11 Ağustos 2018 16:58


Çaycuma Terminal Kudüs Camii’si önünde bir araya gelen Zonguldak Milletvekili Ahmet Çolakoğlu,  Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı,  Çaycuma İlçe Müftüsü Ayhan Ermiş, AK Parti İlçe Başkanı Veysel Karani Doğancı, Nebioğlu Belediye Başkanı Ertan Aydoğan, umreye giden kişilerin yakınları da toplandılar.


Umre kafilesine hayırlı yolculuklar dileyen Zonguldak Milletvekili Ahmet Çolakoğlu; "Çaycuma ilçemizde hacı adaylarımızı kutsal topraklara gitmek üzere uğurladık. Rabbim  niyetlerini kabul etsin" dedi.


Ardından umreciler için hep birlikte dua edildi. Yakınları ile vedalaşan umre kafilesi otobüslere binerek ilçeden ayrıldı.




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