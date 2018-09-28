Çaycuma'da vatandaşlara aşure dağıtıldı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde AK Parti İlçe Başkanlığı tarafından muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure dağıtıldı.

Cumhuriyet Meydanında gerçekleştirilen aşure dağıtımına AK Parti Zonguldak Milletvekili Ahmet Çolakoğlu, Çaycuma Kaymakamı Serkan Keçeli, AK Parti İlçe Başkanı Veysel Karani Doğancı, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Suzan Akman, Gençlik Kolları Başkanı Uğur Karaalp, Ziraat Başkanı Rıza Çapkın, İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Coşkun Ulutaş, Türkiye Emekliler Derneği İlçe Başkanı Nizamettin Eyidoğan, İlçe Müftüsü Ayhan Ermiş ve çok sayıda vatandaş katıldı.

İlçe Müftüsü Ermiş'in yaptığı dua ile başlayan aşure etkinliğinde konuşan AK Parti İlçe Başkanı Karani, “Kalabalığın çok yoğun olduğu günde Muharrem ayı bereket ayı dedik teşkilatlar olarak bu ayın feyz ve bereketinden nasiplenmek için aşure etkiliği düzenledik .Güzel oldu çok şükür bu ayın maneviyatına yaralanmak için güzel çalışmalar yapıyoruz” ifadelerini kullandı.