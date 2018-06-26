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26 Haziran 2018 15:44

Çaycuma’da Yaz Kur ’an Kursları açıldı

Okulların tatil olmasıyla beraber, Yaz Kur’an Kursları açılmaya başlandı.

Çaycuma’da Yaz Kur ’an Kursları açıldı

26 Haziran 2018 15:44


2018 Yaz Kur’an Kurslarının açılışı Zonguldak’ın Çaycuma İlçesi Karapınar Beldesi’nde başladı. Açılış Çaycuma merkez Pehlivanlar Mahallesi Siteler Camisinde gerçekleşti. Aynı gün öğleden sonrada İstasyon Mahallesi Fatih Camisinde de devam edildi. Yaz Kur’an Kurslarının açılışına İlçe Müftüsü Mahmut Rauf Arcaklıoğlu, Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Coşkun Ulutaş, Sosyal Güvenlik Kurumu Müdürü Hasan Hüseyin Çetinkaya, Memur Sen İlçe temsilcisi Kenan Tunç, Türk Diyanet Vakfı Üyesi Naim Eren ve çok sayıda imam, din görevlilerinin katılımıyla açılış gerçekleşti.


Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı’nın okunduğu programda konuşan İlçe Müftüsü Mahmut Rauf Arcaklıoğlu; "Din gönüllüsü kardeşlerimiz tarafından Ay Yıldızlı Bayraklarımız, birbirinden güzel süsler ile donatılan Kurslarımızda Çocuklarımız çok mutlu bir başlangıç yaptılar. Onların tatilde olduklarını, oyun oynama ve eğlenme ihtiyaçları da göz önünde tutarak hem kaliteli bir yaz kursu eğitimi, hem de eğlenceli aktiviteler hazırladık.


Bu Yaz da fedakar ve çalışkan Din gönüllülerimizin rehberliğinde yaz Kur’an Kurslarımız Çaycumamız’da çok bereketli başladı ve öyle devam edecek inşallah. Maşallah ilk günden camimiz ve Kurslarımız Çocuk sesleri ve bereketi ile adeta dolmuş durumda. Kurslarımızın daha verimli olmasını temin amacıyla öğrencilerimizi yaş ve eğitim seviyelerine göre sınıflara ayırmaya çalışıyoruz. Gayretli ve çalışkan Din gönüllüsü kardeşlerimizin düzenli ve sistemli çalışmaları ile 2018 Yaz Kuran Kurslarımız Çaycumamız’da daha güzel geçecek. Yaz döneminde dini, sosyal, kültürel, sportif etkinlikler olacak" dedi.


Çocuklara çeşitli sorular sorularak çeşitli hediyeler verildi. Ardından dondurma ikramı yapıldı. Ve son olarak kent ormanında bütün öğrencilere parkta eğlendiler. Çaycuma İlçe Müftülüğüne bağlı camilerde çocuk kayıtların sayısı 8000 civarında olması bekleniyor.




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