Çaycuma’da Zafer Bayramı coşkusu

Zafer kutlaması gerçekleşti.

Sabah saatlerinde Çaycuma Kaymakamlık makamında bayramlaşma kutlaması yapıldıktan sonra Atatürk Anıtı’nın önünde Kaymakamlık, Garnizon Komutanlığı ve Belediye Başkanlığının çelenk sunumu yapıldı.

96’ıncı Zafer Bayramı kutlamasına Çaycuma Kaymakamı Serkan Keçeli, İlçe Belediye Başkanı Bülent Kantarcı, Çaycuma İlçe Jandarma Komutan Vekili Kıdemli Başçavuş Murat Balkaş, Çaycuma Askerlik Şubesi Başkanı Asteğmen Mükerrem Yusufoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Baş, Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Şendoğan Kaya, İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Kılıç, İlçe Müftüsü Ayhan Ermiş, TSO Başkanı Zekai Kamitoğlu, Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Hayri Kandemir, Ziraat Odası Başkanı Rıza Çapkın, Türkiye Emekliler Derneği Çaycuma Şubesi Başkanı Nizamettin Eyidoğan, A.D.D. İlçe Başkanı Zeki Saim Oral, Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürü Oktay Aksoy, siyasi partililer, daire amirleri, sivil toplum kuruluşları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından Çaycuma Askerlik Şubesi Başkanı Asteğmen Mükerrem Yusufoğlu günün konuşmasında; “Bugün Türk vatanına istilaya kalkışanlara karşı şanlı 30 Ağustos Zafer bayramının 96’ıncı yılını milletçe kutlamanın haklı gurur ve heyecanını yaşıyoruz. 1900’lü yılların başında büyük devletler arasında çıkan çatışmalar neticesinde 1’inci Dünya Savaşı’nda müttefiklerin aldığı eryenilgi sonucu Mondros Müterakisi imzalanmış, bin yıldır üzerinde kan dökerek, can vererek yurt edindiğimiz Anadolu toprakları, o dönemin büyük devletlerin ve onların maşaları tarafından işgal edilmiş ayrıca tarihimize kara bir leke olarak geçen Sevr Antlaşması da ulusumuza dayatılmıştır. Bu demli umutuz görünen ortamda Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve onun dava arkadaşları bağımsızlık yolunda ’Ya Istiklâl Ya Ölüm’ diyerek aydınlığa giden yolu açmışlardır. Türk tarihinin en görkemli zaferlerinden birisi olan 30 Ağustos Zaferi bağımsızlık hedefine kilitlenmiş bir ulusun yokluk ve zorluk içinde olmasına rağmen azim ve kararlılıkla karşısındaki büyük güçlere karşı galip gelerek özgürlüğünü yok etmek isteyenlere karşı dize getirmesinin destanıdır" diyerek sözlerini sonlandırdı.

Öğrencilerden 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın günün anlam ve önemini belirten şiirler okunarak Zafer Bayramı kutlandı.