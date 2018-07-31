Çaycuma’dan seyyah geçti

Soytürk, Karadeniz turu sırasında aynı okuldan mezun Çaycuma’yı ziyaret etti.

Boğaziçi Üniversitesi emekli öğretim üyesi Erden Soytürk, her yıl karavanı ile kuzeyden güneye ülkenin tüm sahillerini dolaşıyor. Haziran ayında İstanbul’dan yola çıkıp Ege ve Akdeniz sahillerini turlayan Soytürk, şimdi de Batum’da sonuçlanacak Karadeniz turu yapıyor. Aynı zamanda bir yazar olan Soytürk, mitoloji ile çağdaş hikâyeyi bir araya getiren bir teknikle yol öyküleri yazıyor. “Tosun” adını verdiği karavanıyla yaptığı yolculuklarda ürettiği öyküleri “Tosun’un serüvenleri” adıyla bir kitapta toplayacak olan Soytürk, gezi notlarını, birkaç cümle ile olsa da sosyal paylaşım sitesindeki hesabından takipçileriyle de paylaşıyor. Paylaşımlar çoğu zaman tahrip edilen doğal ve tarihi değerlere yakılan iç yakıcı ağıtlar haline dönüşüyor.

"Hem geziyor, hem yazıyor"

Gezip dolaştığı kentlerin tarihi ve kültürel dokusu ile ilgili araştırmalar yapıp bunlardan öyküler de türeten Soytürk, şimdi de, Karadeniz’de bir dönem hüküm sürdüğü söylenen mitolojik kavim Amazonlarla ilgili öyküler kaleme alıyor. Pek çok tarihi kaynakta geçen ve Anadolu’da, özellikle de Karadeniz’de yaşadığı iddia edilen Amazonlar, tarihin, en acımasız kadın savaşçıları olarak tanımlanıyor. Görev yaptığı yıllarda Türkiye’nin teleskop, büyüteç, lens, prizma gibi optik araçları yapamıyor olmasını kendine dert edinen Soytürk, Boğaziçi Üniversitesindeki görevi sırasında, bunu mümkün kılmak amacıyla, Kandilli Rasathanesine, bir optik araç üretim laboratuvarı kurmuş. Ancak kendisi ayrıldıktan bir müddet sonra laboratuvar devre dışı bırakıldı.

Çaycuma’ya da kendisi gibi Kabataş Erkek Lisesi mezunu Belediye Başkanı Bülent Kantarcı’yı ziyaret için gelen Soytürk, kendisiyle, bir karavan kampingin kurulması konusunda görüş alışverişinde bulundu. İlçede çevre gezisi yaparak incelemelerde bulunan Soytürk, gözlem ve önerilerini Karadeniz turu sonrasında Başkan Kantarcı’ya bir rapor halinde sunacağını söyledi.