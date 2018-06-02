Çaycumalı Taekwondocular kuşak atladı

Çaycuma Kapalı Spor Salonunda gerçekleşen programa Çaycuma Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Şendoğan Kaya sporcu velileri katıldı. Kuşak terfi imtihanı Kadir Bölükcü’nün komisyon heyeti tarafından gerçekleşti.

Çaycuma Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü Taekwondo Kulübünün sporcuları, kuşak terfi imtihanında velilerin önünde becerilerini sergilerken heyecanları gözlerden kaçmadı. Sporcu velileri gösterileri keyifle izlerken, geleceğin büyüklerine alkışlarla destek oldular.

Antrenör Kadir Bölükcü yaptığı açıklamada, Taekwondo federasyonu faaliyet programında yer alan 2. Dönem kuşak salonu gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Yaklaşık 40 sporcu katıldı. Bütün sporcularımız bir üst kuşağa terfi ettiler. Amacımız iyi sporcular yetiştirip Türkiye şampiyonasında derece elde etmek. Temmuz ayında yapılacak olan yıldızlar Türkiye şampiyonasına hazırlanıyoruz. Sporcularımızı kutluyorum azimli ve kararlı çalışmaları neticesinde yeni kuşaklarına kavuştular hepsini tekrar tebrik ediyor başarılarının devamını diliyorum" dedi.