Çaycumalılar Buluşuyor etkinliğe

Etkinliğin ikinci gününde Seka Sosyal Tesislerinde yapılan kahvaltının ardından araçlarla önce Filyos’a sonra da Çayır Köyüne geçilerek Çayır Mağarası ziyaret edildi.

Filyos kazılarının başkanlığı yapan Bartın Üniversitesi Arkeoloji Bölüm Başkanı Doktor Öğretim Üyesi Şahin Yıldırım Filyos kenti yapılan kazılar hakkında katılımcılara bilgi verirken, Çayır Köyü’nde de Hıdrellez yemeği yendi.

Çayır Köyü Muhtarı Rafet Çınar; ülkenin dört bir yanından gelen Çaycumalıları köylerinde ağırlamaktan mutlu olduğunu söylerken tüm katılımcılar kendilerini ağırlayan Muhtar Çınar’a teşekkür etti.