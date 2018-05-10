Çaycumalılar Buluşuyor etkinliği

Çaycuma Belediyesi’nin Çaycuma Kaymakamlığı ile birlikte düzenlediği Çaycumalılar Buluşuyor etkinliğinin forum bölümünde, TOBB Türkiye Fuarcılık Sektör Meclisi Başkanı, TÜYAP Anadolu Fuarları A.Ş. Genel Müdürü Cihat Alagöz “Bölge İçin Vizyon Arayışı”, Eskişehir Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Muharrem Afşar “Kent ve Ekonomi” başlıklı birer tebliğ sundu. Çaycuma Köylerini Kalkındırma ve Güzelleştirme ve Dayanışma Derneği Başkanı Savaş Çiloğlu’nun moderatörlüğünü yaptığı forumda İlk konuşmayı TOBB Türkiye Fuarcılık Sektör Meclisi Başkanı Cihat Alagöz, yaptı. Alagöz, "Maalesef Zonguldak, Devrek, Çaycuma, Bartın olarak Araf’ta kalmışız. Karadeniz’in batısı mı, Marmara’nın doğusu mu? Bir türlü bir yere oturamıyorsunuz. Aynı şey türkülerde de geçerli. Bir tulum çalınsa ‘Bak sizin yörenin havaları’ deniyor. Benim çocukluğumda tulum çalınmazdı.’ Sizin orasının nesi meşhur?’, ‘Pidesi meşhur’ diyorum ama bir Bafra pidesi değil. Lokumu, Safranbolu. Bir de şunun farkına vardım. Bizim memleketimizin adını taşıyan bir restoranımızın olmadığını gördüm. Urfa’nın, Gaziantep’in sofrası var, bizim mutfağımız yok. Şiirlerimiz, türkülerimiz marka haline gelmemiş, ortaokul yıllarında gündemin tek maddesi büyük madenci yürüyüşü. Bu vesileyle de bu yörenin yetiştirmiş olduğu rahmetli Şemsi Denizer’i saygıyla anıyorum. Türk siyasetinin içerisine baktığınızda çok önemli birbirinden değerli isimler yetiştirmişiz. Ülke gündemine damgasını vurmuş hem sağından hem solundan siyasi yelpazenin her yerinden çok değerli isimler yetişmiş, marka olmuş fabrikalara ve endüstriyel ürünlere sahibiz, amma velakin aynı oranda sosyal kimliğimizi inşa eden unsurlarda marka haline gelemediğimizi gördüm” dedi.

Aynı anda her şeyin başkenti olamayacağımızı anlatan Alagöz, “Bir kere bunu kabul edelim. Yani aynı anda Çaycuma’mız yeşil Çaycuma olacak, bütün ağacıyla, ormanıyla, doğasıyla muhteşem bir çekim merkezi olacak. Hem endüstrinin başkenti olacak. Hem kültürün başkenti olacak. Hem sporda birinci olacak. Tarımda da başkent olacak. Hepsi aynı anda olmaz. Ne yapmamız lazım. Önceliklendirmeye gitmemiz lazım. Aynı anda bunların hepsini arzuluyoruz. Arzulamak çok güzel. Önceliklerimizi yerli yerince güzel yerleştirmemiz lazım. Önceliklerimizi yerleştirirken de ona göre de planlarımızı, projelerimizi zamanlara yaymamız lazım. Bunun politika önerisini geliştirip ardından siyasetçilere bunu sunup ve bunun takipçiliğini yapmamız lazım. Ben Bülent Başkanıma bir hemşehrisi olarak huzurunuzda teşekkür ediyorum. Burada gurur duyulacak bir ilçe inşa ediyor? Biz bunu Ankara’dan da, yurtdışında da büyük bir gıpta ile takip ediyoruz. Bugün Çaycuma, Türkiye’nin dört bir yanında konuşuluyor. İçinde yaşadığınız zaman dönüşümü ve değişimi çok net göremeyebilirsiniz. Ama dışarıdan baktığınızda Çaycuma’daki o dönüşüm, Çaycuma’nın sosyal hayatındaki renkliliği, Çaycuma’nın bir marka haline geliyor olmasını bizler dışarıdan çok net görebiliyoruz. Marifet iltifata tabidir. Ben belediye başkanıma bir kez daha şükranlarımızı arz etmek istiyorum” diyerek sürdürdü.

Forumun diğer konuşmacısı Prof. Dr. Muharrem Afşar, kentin farklı sosyal sınıflardan oluşan bir topluluğun, yapay çevreyi doğal çevreye hakim kıldığı bir ortamda ve kentsel yaşam kurallarına uygun olarak yaşadıkları bir yerleşme yeri olduğunu söyleyerek başladığı sunumunda “Çaycuma’nın ekonomik ve sosyal olarak gelişimini istiyoruz. Şehirlerin gelişmesinin altında ekonomik gelişme vardır. Eğer bir şehir ticaret ve sanayi yani ekonomik faaliyetlerle desteklenmiyorsa, o şehrin gelişmesi mümkün değildir. Esasında kırla kenti birbirinden ayıran budur. Kır, tarıma dayalı ve kırsala dayalı düşünce yapılarını ifade ederken, şehir, ticari, sınai ve turizm faaliyetlerinin yaygınlaştığı yerlerdir” dedi.