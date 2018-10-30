Çaycumalılar Cumhuriyet yürüyüşü yaptı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde Cumhuriyet'in kuruluşunun 95. yıl dönümü nedeniyle bisiklet turnuvası ve fener alayı yürüyüşü düzenlendi. Bisikletleri ile Cumhuriyet meydanında toplanan Çaycumalılar, istasyon Gazi parkı ve şehir pazar yerinde son bulan bisiklet konvoyu ile tur attılar.

Akşam saatlerinde fener alayı için tekrar Cumhuriyet meydanında toplanan İlçe Kaymakamı Serkan Keçeli, Belediye Başkanı Bülent Kantarcı, Garnizon Komutanı Asteğmen Mükerrem Yusufoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Baş, siyasi partililer, sivil toplum kuruluşları, daire amirleri, öğrenciler ve Çaycuma halkı büyük bir kalabalık oluşturdu.

Belediye bandosunun da eşlik ettiği ve yüzlerce kişiden oluşan halk, ellerinde meşale ve bayraklarla Nihat Kantarcı (Seka caddesi) üzerinden, yeni belediye binasının bulunduğu uğur mumcu caddesine kadar marşlar eşliğinde yürüyüş yaptı. Fener alayına, büyük küçük 7'den 70'e herkes ortak oldu. Tören sonunda yapılan havai fişek gösterileri büyük ilgi gördü. Ardından Çaycuma Kültür ve Sanat Merkezinde ki Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Sanat Müziği Korosu Sanatçısı Celal Bekir Ünlüataer'in Cumhuriyet Konseri'ne geçildi.