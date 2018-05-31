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31 Mayıs 2018 23:54

Çaycumalılar derneğinden iftar

Çaycuma ve Çevre Köylerini Kalkındırma Güzelleştirme ve Yardımlaşma Derneği tarafından geleneksel hale gelen iftar yemeği düzenlendi.

Çaycumalılar derneğinden iftar

31 Mayıs 2018 23:54


Cumhuriyet meydanında gerçekleşen programa Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı, Ziraat Odası Başkanı Rıza Çapkın, Türkiye Emekliler Derneği Çaycuma Şubesi Başkanı Nizamettin Eyidoğan, ADD Çaycuma Şubesi Başkanı Zeki Saim Oral, Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Hayri Kandemir, siyasi partililer, imamlar ve bin kişiye yakın vatandaş katıldı. Kur-an’ı Kerim tilavetinin ardından dualar edildi. İftar programına katılan herkes iftarlarını açtı. Düzenlenen iftar yemeği sonrası masaları tek tek dolaşan Başkan Çiloğlu katılanlarla sohbet etti. İftar programına özel Hacivat ve Karagöz, Palyaço ve illüzyonistleri gösterileri sahne aldı. Gösterilerin ardından çocuklara hediyeler dağıtıldı.




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