Çaycumalılar etkinlikte buluştu

Çaycuma ve Çevre Köyleri Kalkındırma ve Güzelleştirme Derneği Başkanı Savaş Çiloğlu’nun komite başkanlığı ile iki gün boyunca Türkiye’nin her bölgesinden olmak üzere, Almanya’da ki gurbetçi Çaycumalılara kadar yoğun katılımcılar geldi.

Çaycuma Belediye’si önünde toplanan Çaycumalı katılımcılar, Belediye Bandosu eşliği ile Atatürk Heykeli’nin önüne kadar yürüdüler. Etkinliğe Zonguldak Valisi Ahmet Çınar, Zonguldak eski Valisi Musa Işın, Çaycuma Kaymakamı Serkan Keçeli, Belediye Başkanı Bülent Kantarcı, Zonguldak Belediye Başkanı Muharrem Akdemir, Eski Belediye Başkanı ve Kaymakamı Gökhan Velikişioglu, BEÜ Yard. Doç.Dr. Hikmet Yazıcı, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Selçuk Özen, TSO Başkanı Zekai Kamitoğlu, siyasi partililer, sivil toplum örgütleri temsilcileri, çok sayıda iş adamı ve Çaycuma halkı katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından protokol yeni Atatürk Heykeli’nin açılışı sebebi ile kurdele kestiler. Daha sonra Çaycumalı katılımcılar SEKA Sosyal Tesisleri’ne kadar Bando eşliğinde yürüyüş yaptılar.

Düzlenen etkinlik hakkında konuşan Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı konuşmasında; "Ne kadar muhteşem bir tablo. Yıllardır görmediğim dostlarım, çocukluk arkadaşlarım gelmiş. Toplum nezdinde çok büyük bir itibara sahip Çaycuma halkı, ben onlara teşekkür ediyorum. Hem bölgemizin hem de Türkiye’mizin müstesna bir yerleşim yeri haline dönüşüyor. Yaya öncelikli, bisiklet, çocuk ve engelli öncelikli bir kent oluyor. Ben istiyorum ki hiç yürümeyen bir insan bile 50 metre yürüsün. Şu 2 ilke benim ilkem oldu; şehirler insanlar içindir, otomobiller için değil. Şehir evde yaşanılan yer değildir, sokakta yaşanılan yerdir. Çaycuma bölgedeki gelişmelere en hazır beldedir. 27bin merkezli bir Çaycumamız var. Ancak 50bin nüfuslu bir Çaycuma hazırladık. Çaycuma adına tüm gelenlere teşekkür ediyorum " dedi.

Etkinliğe katılan bütün Çaycumalılara teşekkür eden Çaycuma Kaymakamı Serkan Keçeli; "Çalıştığımız, yaşadığımız yer memleketimiz olması lazım. Doğu’nun en ücra yerinde çalışıyorsak da biz Tunceli’li Ovacık’lı olduk. Çaycuma’ya ilk geldiğimde dedim ki Afyon Çaylı’ydım ama artık Çaycumalıyım. Etkinliğimizin bu sene 3’üncüsünü gerçekleştirdik. Her geçen yıl daha da büyüyerek, daha da gelişerek Çaycuma’nın şahsına, ismine yakışır bir etkinlik haline gelmeye başladı. Zonguldak ’ta tarım ve hayvancılık dediğimizde aklımıza ilk Çaycuma gelir. Büyük kentleşme dediğimizde de Çaycuma gelir. Sanayi ve gelişme dediğimizde, istihdam artışında hep hayaller Çaycuma’da ki Filyos’daki projeye endekslenmiştir. Aslında Zonguldak’ımızın değil Batı Karadeniz’imizin en büyük hedeflerinden. Çaycuma mutlaka büyüyüp, gelişecek. Ama bize düşen görev bu büyümeyi hızlandırmak. Her sene Çaycuma’yı biraz daha büyümüş, gelişmiş göreceğiz. Ben etkinliğe katılan herkese, tüm Çaycuma Sevdalılarına teşekkür ediyorum "dedi.

Programda son olarak söz alan Zonguldak Valisi Ahmet Çınar şunları söyledi:" Dürüst olmak görevin gereğini yapmakta böyle mümkün olur. Çaycumalıların buluşması önemli bunu gelenek haline getirmek her şeyden önemli. Bu buluşmalar özlemlerin giderilmesi, dostlukların gelişmesi sinerji ne derseniz deyin bu insanların bir fikren bile olsa, bir yatırım bile olsa o şehre faydaları olur. Hepimizin temel hedeflerinden bir tanesi bu şehre hizmet etmek faydalı olmak olmalıdır. Valimiz Musan Işın benim dönem arkadaşım, buraya geldim hep onun ismi anıldı demek ki iyi hizmetleri olmuş adil olmuş kendine hoş geldin diyorum. Dünya görüşümüz siyasi anlayışımız görevimiz ne olursa olsun. Eğer bu şehre hizmet ediyorsak edebiliyorsak bunun bir kıymeti vardır. Farklı görüşler, renkler hepsi bu ülkenin zenginliğidir. Yeter ki Türkiye’yi sevmek Türkiye’ye hizmet etmek Çaycuma’yı sevmek Çaycuma’ya hizmet etmek anlayışı olsun. Çaycuma’ya zarar verecek anlayışın içinde olmamak önemli olan bunun haricinde her şey yarıştır."

Konuşmaların ardından Çaycuma Belediyesi tarafından yapılan “Vadi Evleri’nin anahtar teslim töreni yapıldı. Törende Belediye Başkanı Bülent Kantarcı Vadi Evlerinin anahtarlarını ev sahiplerine teslim etti.

Ardından eski Zonguldak Valisi Musa Işın, eski Belediye Başkanı ve Kaymakam Gökhan Velikisioglu konuştular. Konuşmaların ardından Vali Musa Işın kitaplarını sevenleri için imzaladı. Koyu ve hoş sohbetlerin ardından yemek yenilerek, Kültür ve Sanat Merkezi’ne geçildi. Burada ÇayBel Kent Mobilyaları sergisi, ’Çaycuma’dan Yüzler’ fotoğraf sergisi, Mehmet Türkçelik tasarım sergisi, BEÜ Meslek Yüksek Ahşap Oyuncak sergisi gezildi.