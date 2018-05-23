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23 Mayıs 2018 11:50

Çaycuma’nın gökyüzü uçurtmalarla kaplanacak

Zonguldak’ın Çaycuma İlçesi’nde Pazar günü uçurtma şenliği yapılacak.

Çaycuma’nın gökyüzü uçurtmalarla kaplanacak

23 Mayıs 2018 11:50


Çaycuma Belediyesi ve Eğitim Sen Çaycuma Temsilciliği’nin ortaklaşa yapacağı, Uçurtma Şenliği gökyüzünü renklendirecek. Bu yıl 14.Uçurtma Şenliği 27 Mayıs Pazar günü Çaycuma’nın Nadır mevkisinde gerçekleşecek.


Eğitim Sen Temsilciliği’nin her yıl ilkbahar aylarında düzenlediği ’Geleneksel Uçurtma Şenliği’ Pazar günü saat 12.00’de başlayıp gün boyu sürecek. Çocukların aileleriyle birlikte katılabileceği etkinlikte uçurtma ve çocuk kitapları stantları hizmet verecek. Kategorilerinde ilk 3’e girene ödül verilecek. En yükseğe çıkan uçurtma, en özgün yapımlı uçurtma(kendi yaptıkları) ve yardım almadan en iyi uçurtma uçuran en küçük yarışmacı şeklinde yapılacak. Her katılımcıya ise anı madalyası, şapka ve dondurma verilecek. Ayrıca çocuk edebiyatı yazarlarından Cuma Karataş’ın katılımıyla çocuklarla söyleşi yapılıp, kitaplarını imzalayacak.




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