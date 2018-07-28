Çaycumaspor görev dağılımını yaptı

Yeni yönetim, Çaycuma Kaymakamı Serkan Keçeli’yi ziyaret ederek forma hediye etti.

Zonguldak Amatör Lig’de mücadele edecek olan Çaycumaspor’da, geçen 5 Temmuz’da yapılan olağanüstü genel kurulun ardından göreve seçilen yeni yönetim kurulu görev dağılımı gerçekleştirdi. Sarı Lacivertli ekipte görev dağılımı şu şekilde belirlendi:

Başkan: Mehmet Çarşanbalı, Asbaşkan: Atila Bayar, Başkan yardımcıları, Zekai Kamitoğlu, Hayri Kandemir, Erkan Arslan, Erol Özalp. Hukuk Sorumlusu: Mustafa Verimbaş, Sekreter: Murat Islak, Sayman: Özkan Akgöz, Proje Sorumlusu: Gilman Işık Baruönü, Genel Kaptan: Yücel Korkmaz. Alt Yapı Sorumlusu: Yusuf Ünlütürk, Tesis Sorumlusu: Yusuf Tekin, Basın Sözcüsü: Mustafa Kaplan ve üyeler Barbaros Uçar, Aycan Gencer, İsmail Özçelik, Turan Zengin, Sedat Özcan, Murat Özalp, Mustafa Baloğlu, Özkan Miyanyedi, Ergin Özalp, Bahri Malakçı ve Cengiz Gökçe.

Yeni Yönetim Kaymakama forma hediye etti

Çaycumaspor yönetim kurulu, Çaycuma Kaymakamı Serkan Keçeli’yi ziyaret etti. Ziyaret sırasında yönetim kurulu Kaymakam Keçeli’ye, önce bir buket çiçek daha sonra da adının yazılı olduğu Çaycumaspor forması hediye etti. Kaymakam Keçeli, yeni yönetim kurulu üyelerini kutlayarak, görevlerinde başarılar diledi.

Çaycumaspor Kulüp Başkanı Mehmet Çarşanbalı, antrenörler Ergin Özalp ve Timuçin Yıldırım ile anlaşmaya vardıklarını belirterek, “Çaycumaspor’u temsil edecek karakteri düzgün genç futbolcuları bünyemize katıp başarılı olmak istiyoruz. Bunu için görüştüğümüz ve prensipte anlaştığımız futbolcular var. Bu futbolcuları toplu olarak imza töreni düzenleyip tüm kamuoyuna açıklayacağız. Bizlere desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen Sayın Kaymakamımız Serkan Keçeli ve Sayın Belediye Başkanımız Bülent Kantarcı’ ya teşekkür ediyoruz” dedi.